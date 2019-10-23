全球PCB龍頭臻鼎 沈慶芳分享成功經驗

2019-10-23 15:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／即時報導



全球PCB龍頭臻鼎董事長沈慶芳今日在2019 PCB產業高峰論壇召開期間分享臻鼎成功因素。沈慶芳說，先前提出年度預算計畫和今年實際估算誤差不到0.5%，顯見公司長期的三年規劃很重要，從類載板等新製程開發，回顧20年發展都是一步一腳印、不做晚上睡不著覺的事情。