Prismark：PCB全球市場 明年有望成長1~3%
2019-10-23 14:40
經濟日報 記者尹慧中
／即時報導
PCB產業高峰論壇今（23）日登場，Prismark博士姜旭高發布最新的研究提到，整體趨勢看來今年開頭很不順但目前漸入佳境，2020在手機以及其他產品帶動，系統端有望年成長2%，pcb全球市場有望成長1~3%一改2019年衰退趨勢。
姜旭高也說，從台灣前二十大pcb廠商營收上半年和去年同期衰退2.7%，不過基本上台灣領導的企業臻鼎在第3季成長仍穩健，不過其他區域比如南韓軟板等則有挑戰，至於全球第4季目前看來也還好。
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姜旭高 提到，2019年最得利的是材料公司因為能支援高頻高速材料，除了汽車、手機甚至5G系統端，反應5G天線傳輸帶動新的載板、軟板需求，比如在英特爾CO-EMB製程等。
至於未來3~5年，姜旭高認為，5G手機板的擴大帶動單價提升，就算手機出貨緩慢成長單價提高對市場有正面貢獻，另外天線應用也是一因素，這些都是台灣PCB公司的強項。
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