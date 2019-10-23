電子科技盛事ICFPE登場 剖析軟性電子下波趨勢與商機

2019-10-23 14:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



由工研院主辦軟性電子領域亞洲年度盛事「軟性與印製式電子國際會議」（ICFPE）於今（23）日登場，大會今年聚焦在熱門的IoT、健康照護、軟性顯示、軟性印刷、循環經濟等相關技術產業發展現況與未來趨勢。

全中邀請Sony、元太科技、友達光電、Merck、台積電、香港科技大學等國內外一線廠商及學校專家與會進行分享，看好軟性電子具備可彎曲、服貼、節能、低功耗等特性，在穿戴式裝置以及物聯網趨勢帶動下，在消費電子、醫療保健、車用電子和工業自動化等領域的技術開發與產品應用將更蓬勃，並進一步帶動智慧城市、智慧醫療的實踐。

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根據工研院產業科技國際策略發展所調查，2018 年整體電子紙面板市場值達 120 億美元，年複合成長率達 57％，到了 2022 年後全球軟性電子產品產值將達 650 億美元，顯示軟性顯示器及軟性綠色能源將愈來愈廣泛被應用。

工研院電光系統所副所長胡紀平表示，軟性電子具有相對多樣性的有機成分、無需光罩等綠色製程、低耗能生產、易回收等特色利於再生循環，超薄的結構易於整合到各式終端系統上，具備發展客製化創新產品的優勢，而軟性電子的領域含跨了材料、半導體、電子零組件、生產設備以及製程等，亞洲國家在這些相關領域擁有良好的基礎並具備產品化發展優勢，因此可以看到許多如電子紙、折疊式手機、智慧衣、血糖試劑等的實際產品化實踐，未來，搭配供電、散熱、舒適性、耐用度等設計的軟性混合電子 （FHE） 以及軟性、捲對卷生產大面積的第三代太陽能電池，將是軟性電子下一波潛力的發展方向。

胡紀平表示，工研院「軟電量產開發實驗室」具備軟性roll to roll整線試量產能量，提供各項軟電元件整合技術，包括OLED照明，超薄觸控面板，大面積壓力感測器等創新元件，並與國內數十家廠家，開發各項先進製程、關鍵設備及材料技術，其中包括超細線寬印製技術、超薄玻璃傳輸技術、高演色性OLED照明系統、連續式生產技術等。

此外，「軟性顯示與面板級扇出型封裝研發實驗室」具備完整2.5代線軟性顯示與面板級扇出型封裝技術能量，並可提供軟性顯示與面板級扇出型封裝技術開發、驗證、試製服務，希望藉由這些能量，協助產業發展，推動更多軟性電子商品化。

ICFPE為亞太地區軟性電子領域最重要的國際交流平台，自2009年起分別在台灣、日本、韓國及中國輪流舉辦，今年活動由工研院接棒舉行，邀請到OLED發明人鄧青雲院士，元太科技創新長Michael D. McCreary博士、友達光電林堃裕副總、Merck資深總監GeorgBernatz等全球軟性電子領域專家學者，吸引近400位海內外人士參加。其中 歐洲最大的軟電協會OE-A，組成40人的團體參加，並與工研院, 台灣顯示器聯合總會（TDUA）一同與國內產業專家舉行座談會議，以促進台歐合作機會。

同一期間，由工研院、IEEE EPS-Taipei、iMAPS-Taiwan及台灣電路板協會聯合舉辦的第14屆國際構裝暨電路板研討會 （IMPACT 2019）也同步舉行，今年IMPACT的主題訂為「IMPACT-IAACon 5G-Evolution& Revolution」，邀請Nippon Mektron、AT&S、Intel、KAIST、HKUST、SPIL、台積電、應用材料、FujitsuLabs、台灣大學、中興大學、東京大學等海內外產學代表研蒞臨演講共同探討5G世代下，材料製程應用的封裝與電路板前瞻技術發展。