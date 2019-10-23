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尖點看好5G應用 推新品搶市

2019-10-23 12:32經濟日報 記者尹慧中／即時報導

鑽針廠商尖點（8021）今（23）日參加電路板國際展會，強調看好5G應用前景，積極推出新品搶市。

尖點提到，今年參加2019 TPCA Show台灣電路板國際展覽會，今年展出主題包括5G產品應用系列鑽針5G產品使用基板具高頻、厚板、高層數等特性，對應進行開發縱橫比高且耐磨損之系列產品，以提供客戶更好的加工精度及孔壁品質需求。

尖點也說，針對汽車板應用系列鑽針車用電路板對於安全性的要求高，因此特別重視孔壁品質要求。在鑽針的設計上，特別針對孔粗及釘頭進行優化，再搭配膜層運用，以整體提升各項鑽孔品質及壽命上的表現。

此外PTFE+FR4鐵氟龍複合板用高效能鑽針則是針對PTFE基板開發之DES型高效能鑽針，可達成高孔位精度以及良好的孔壁品質。

另外推出鍍膜產品系列，尖點指出，以新型態膜層技術，提升膜層的耐磨損能力及潤滑性，於IC載板、HDI高密度連接板、HLC高層板、RPCB硬質電路板、FPC軟性電路板等產品，皆能有效改善產品孔壁品質水準，更大幅提升鑽針及各式刀具之加工效能。

至於特殊刀型之系列槽刀則是針對製程加工上超短槽之需求，利用新型態的刀型設計，以增加切削力，並改善孔偏及毛刺問題的發生。

PCB鑽針、鑽孔成型服務以及切削刀具三個事業，分別佔第三季營收的58%、37%及5%，隨著旺季需求，稼動率皆較前一季提升，惟尖點自今年開始，執行聚焦收斂策略，縮減長期營運表現不彰之子公司規模，故營收於近幾個月呈現年減的幅度。

然而長期來看，逐漸擺脫虧損之轉投資子公司，並持續強化成本控制、精進流程以及效率提升，將有助於整體獲利能力的提升。

展望第4季，尖點提到，既有電子及消費相關應用部份，持續配合客戶需求，另對於5G相關應用需求，已有看到在基地台的需求出現，而公司也針對其產品特性，例如PTFE等高頻基板提出對應的鑽針，目前已配合客戶供應產品中，並於本次展覽上進行展示。

尖點今日參加電路板國際展會，圖中為尖點董事長林序庭。記者尹慧中／攝影
尖點今日參加電路板國際展會，圖中為尖點董事長林序庭。記者尹慧中／攝影
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