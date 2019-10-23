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王雪紅親赴法國 直擊羅浮宮蒙娜麗莎VR體驗現場

2019-10-23 12:21經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

宏達電（2498）與羅浮宮攜手製作虛擬實境《蒙娜麗莎：越界視野》，將在明（24）日正式對外開放，董事長王雪紅親赴法國巴黎羅浮宮，參加開展相關活動，她表示，合作蒙娜麗莎VR體驗非常值得，代表台灣人的創造力，也代表虛擬現實真的是走進文化，走進歷史，可以把藝術表現得這麼好；「這個是我們感到非常驕傲的一件事情」。

王雪紅說：「這陣子整個團隊都非常辛苦，但是我覺得非常值得」、「我們可以看這個隊伍有多長。來到博物館，這不只是有資源、有時間的人，才可以來參觀羅浮宮，現在我們因為有虛擬現實，大家不管是偏遠鄉鎮，資源比較少的一些學生們或是小孩，都可以看到達文西的創造，我覺得這真的是超越整個人類的文明。」

王雪紅指出，人們本來就對藝術有熱愛，希望能夠把所看到的所經歷的，用他的感受跟思想表達出來，所以說這一次是做蒙娜麗莎的微笑，透過虛擬現實進入整個的畫，我們才知道為什麼達文西能夠畫出這樣女性的美，「畫中的女性已經26歲，已經生了5個女孩，胖胖的，我覺得是很可愛的微笑，達文西把她當作是一個最美麗的女性然後這樣表現出來」。

王雪紅說：「你看她的眼神，你從站在左邊，她好像看著你，慢慢地你走到中間，走到右邊，她好像也看著你。因為Virtual Reality，我們好像進入了達文西的思想，跟他創造的原意，我覺得這是非常漂亮的一件事情。」

王雪紅強調，Virtual Reality剛開始的時候大家都覺得是用在遊戲，「我覺的遊戲很重要，因為有這些玩家寫了好多好的遊戲內容 ，所以事實上我們才有從這些遊戲開發者，發展出來的各種好的不同的內容，不僅在企業上，還有有教育、醫療等不同內容」。

王雪紅說：「我們很希望科技加上人文，可以釋放出很多人的夢想，當我們進入夢想，就可以知道裡面的東西實在太豐富了。就像說為什麼我們很想要做藝術，而且很希望能夠進入文化，因為我覺得一個藝術的背景，包括藝術家的思想，他的環境，他當時後的音樂，當時後的食物，他當時候的哲學，可以真正探討進入當時後的整個歷史背景，讓所有人能更學習到每一個階段歷史的文化，我覺得這個是非常重要非常有意義的事。」

王雪紅指出，我們一直相信科技，這一段時間科技有許多的突破，有VR、 AR 、AI，有5G，還有區塊鏈，這些科技的融合一定要跟人文一起，才能釋放很多的夢想，不只是對Virtual Reality，「我們在裡面做的人，其實對很多的創造者，藝術家，娛樂 ，拍電影，都是一個非常重要的媒介」。

王雪紅達文西羅浮宮
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