宏達電攜手羅浮宮 王雪紅帶你直擊蒙娜麗莎VR

2019-10-23 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



宏達電（2498）與羅浮宮攜手製作《蒙娜麗莎：越界視野》虛擬實境（VR）作品，將於24日正式對外開放，宏達電董事長王雪紅也親赴巴黎羅浮宮，參加開展相關活動。

王雪紅表示，人們本來就對藝術有熱愛，希望能夠把所看到的所經歷的表達出來，這一次蒙娜麗莎的微笑，透過虛擬現實進入畫作，可以得知為什麼達文西能夠畫出這樣女性的美，畫中的女性已經26歲，已經生了5個女孩，但達文西把她當作是一個最美麗的女性表現出來。

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王雪紅表示，參觀者站在左邊，她好像看著你，慢慢地走到中間，走到右邊，蒙娜麗莎也好像看著你。因為VR讓參觀者可以進入達文西的思想，與他創造的原意。虛擬現實能走進文化，走進歷史，也可以把藝術表現得這麼好，令人感到非常驕傲。

王雪紅指出，VR剛開始的時候大家都覺得是用在遊戲（gaming ），gaming確實很重要，因為有這些玩家，有這些遊戲開發者，發展出來的各種好的不同的內容，另外不僅在企業應用，或是教育、醫療等也有不同內容開發。希望科技加上人文，可以釋放出很多人的夢想。

尤其在藝術面，包括藝術家的思想、環境、當時的音樂、食物、哲學等，都可以真正探討進入當時的整個歷史背景，讓所有人能更學習到每一個階段歷史的文化，這是非常重要、非常有意義的事。