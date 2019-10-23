台灣今年半導體設計產值年增4.6% 明年短期有轉單效益

2019-10-23 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



工研院產科國際所預估，今年台灣半導體設計產業產值成長約4.6%，明年受到美中貿易摩擦影響，台灣半導體設計業短期有轉單效益，在智慧手機與個人電腦需求疲軟下，智慧物聯網成為可帶動需求的驅動因素。

工研院產科國際所舉辦「眺望 2020產業發展趨勢研討會」今（23）日進入第2天議程， 展望2019全年台灣半導體設計業，因在智慧家庭／真無線（TWS）藍牙耳機／智慧音箱及ASIC相關業務的持續成長，半導體設計服務業持續看好，預期台灣半導體設計業今年產值為6,711億元，年增4.6%。

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工研院產科國際所范哲豪指出，隨著智慧物聯網(AIoT)的需求逐漸高漲，帶動電子產品從早先的單一運作，進而藉由感測週邊資訊，再進行資料處理，並與其他電子產品進行溝通，整體架構成為物聯網系統。因為感知、運算和通訊是AIoT的基本需求，帶動半導體在感測、微處理和通訊上的應用市場將持續擴張。

工研院預估，2023年前三大的物聯網產品分別是智慧電視、自動駕駛輔助系統（ADAS）及智慧型安防監視器。產值分別達34.46億美元、28.02億美元與27.05億美元，2018年至2023年的年複合成長率分別是7%、199%與62%。

此外，在嵌入式處理器核心架構中，ARM仍是霸主，但近年來RISC-V受到多家廠商擁戴，尤其是RISC-V開源架構沒有授權問題，廣受AIoT產品廠商青睞。傳統通用晶片的模式將愈來愈難適應碎片化AIoT場景的需求，開源、開放是大勢所趨。

在晶片開源的商業模式帶動下，未來預期有更多的系統廠商將會開始自製晶片，半導體設計業者宜多加注意這個新類型的生態圈。