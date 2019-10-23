今年台灣半導體產業年成長0.1% 優於全球

2019-10-23 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



台灣半導體產業年成長0.1%。路透 分享 facebook 工研院產科國際所舉辦「眺望 2020產業發展趨勢研討會」今（23）日進入第 2 天議程，工研院預估，受國際貿易衝突影響，今年台灣半導體產業年微幅成長0.1％，表現將優於全球半導體產業年衰退13.3％；預期未來半導體應用領域走出傳統3C電子產品，將邁向高成長動能的車用與工業用新應用領域。

展望2019年全球半導體市場成長動能，受到國際貿易衝突影響，世界半導體貿易統計協會（WSTS）逐季下修2019年全球半導體市場成長幅度。

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根據WSTS在8月公布預測結果，2019年全球半導體市場成長幅度，往下修正年度衰退13.3％，全球半導體市場規模下滑至4,066億美元。但WSTS認為，隨著全球貿易衝突趨緩，將可拉升全球半導體市場向上成長，預測2020年將會有5.4％的年成長動能。

根據工研院IEKConsulting預估，2019年台灣IC產業產值可達2兆6,214億元（868億美元），年增0.1%。其中IC設計業產值為6,711億元（222億美元），年增4.6%；IC製造業為1兆4,547億元（482億美元），年減2.1%，其中晶圓代工為1兆3,060億元（432億美元），年增1.6%，記憶體與其他製造為1,487億元（49億美元），年減25.8%；IC封裝業為3,443億元（114億美元），年減0.1%；IC測試業為1,513億元（50億美元），年增1.9%。新台幣對美元匯率以30.2計算。

工研院觀察終端電子產品的發展趨勢，在傳統3C電子產品的獨特性與變異性受到瓶頸，3C電子產品在未來的成長動能僅0.4～5.1%的年度平均成長動能，不再是電子產品成長動能的領頭羊。

工研院產科國際所分析師江柏風指出，傳統3C用半導體市場，在2018年至2023年的年複合成長率僅0~2.2%的成長動能，3C用半導體市場正逐步進入市場成熟期。

未來具有高度成長動能的電子產品為車用電子產品和工業用電子產品，具有6.0～7.9%的年度平均成長動能，將引領總體電子產品在2018年至2023年將有年複合成長率達4.1%的成長動能。

其次，智慧車輛的駕駛輔助安全系統的等級愈來愈高。藉由後端AI晶片的運算，從接收感測訊號，經由運算分析，再下達車輛動力引擎、方向盤轉向、四輪煞車等各系統的動作，將可完成安全迴避和抵達目的地的需求，進而實現完全自動駕駛的願景。

預估智慧化功能加注在傳統車輛上，帶動車用半導體市場在2018年至2023年將有年複合成長率達8.8%的成長動能。

此外，工業製造從數位化自動生產的年代，藉由引入物聯網系統到生產管理系統中，推動工業製造邁入智慧製造新時代，帶動工業用半導體市場在2018年至2023年將有年複合成長率達7.3%的成長動能。