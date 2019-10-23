親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

貧窮人的臺北：如果可以選擇，誰不想當體面的好人

MLB／小將索托打爆柯爾 國民首戰險勝太空人

小米強推5G手機 聯發科明年重拾中國市占率

2019-10-23 11:13經濟日報 記者張家瑋／即時報導

中國公司小米科技旗下的智慧型手機系列品牌小米。 路透
中國公司小米科技旗下的智慧型手機系列品牌小米。 路透
分享
IC設計龍頭聯發科（2454）2020年5G晶片營運動能大爆發。小米創辦人雷軍於第六屆世界互聯網大會中透露，小米將於明年推出逾10款5G手機，產品涵蓋中高階價位，加上華為、OPPO、Vivo 爭相於2020年搶推5G手機，聯發科明年第1季首顆5G單晶片MT6885即獲得多家採用，重拾中國的智慧手機市占率。

小米手機為中國前四大品牌，雷軍指出，5G 正在成為數位經濟發展的加速器，對於整個通訊產業是一件大事，對整個網際網路行業更是一件大事，其有巨大的機會，也有巨大的挑戰和風險，但小米的觀點非常樂觀且激進。

小米四年前開始研發5G手機，9月發表首款商用5G手機小米9Pro，雖然備了很多貨，但仍供不應求。

聯發科為小米重要晶片供應商，過去多款手機搭載聯發科處理器晶片，一般預料除了小米之外，華為、OPPO、Vivo也將大力強推5G智慧型手機，對聯發科形成有利局面，目前首款5G單晶片採用台積電7奈米製程，以獲得OPPO、Vivo採用，預計明年第1季客戶旗艦版手機將搭載該晶片問市。

另外，聯發科明年上半年將再推第二顆5G單晶片MT6873，同樣採用台積電7奈米製程，兩款均具備高性價比優勢，明年第一季中國5G手機開賣，聯發科即可搶下5G手機高市占率。

法人指出，聯發科5G單晶片貢獻度將於明年第2季提高，該產品性能優於同業如高通及三星，預期Oppo於明年第1季尾聲時公布其採用聯發科5G單晶片的第一款智慧手機，並預估5G將佔2020年聯發科總營收15%至20%，出貨量達4,000至5,000萬顆。

5G智慧手機聯發科
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

今年台灣半導體產業年成長0.1% 優於全球

2019-10-23 11:35

宏達電攜手羅浮宮 王雪紅帶你直擊蒙娜麗莎VR

2019-10-23 12:08

迅得開拓半導體應用 目標營運改善

2019-10-23 10:09

財經觀點／半導體業留人才 創造對的產品

2019-10-23 00:52

鴻海印度製造 再跨大步

2019-10-23 00:33

印度官員來台 感謝鴻海投資

2019-10-22 23:45

多鏡頭需求夯 大立光徵600人

2019-10-22 23:45

外資投資台灣憂缺電 專家呼籲政策配套

2019-10-22 14:45

全台第一！工研院自駕車 南寮漁港上路

2019-10-22 14:38

振曜子公司 獲新電子紙代理權

2019-10-22 14:36

工研院：「產業鏈分立」 打造全球科技新起點

2019-10-22 14:36

鴻海印度廠 iPhone XR出貨

2019-10-22 14:36

工研院：「產業鏈分立」可能是世界秩序新起點

2019-10-22 14:30

工研院攜手新竹市府 自駕車南寮首航

2019-10-22 14:12

攜手高醫 仁寶打造南台灣首家細胞治療中心

2019-10-22 13:36

日月光發表14件封裝技術 高遮光薄型保護材料受囑目

2019-10-22 12:10

日月光封裝產學研發 封裝產學技術研究發表會登場

2019-10-22 11:56

訂閱經濟帶動兩大商機 智慧生活基金看好

2019-10-22 10:00

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58
看更多

熱門文章

帳戶久未往來不管它？小心被銀行主動「清理門戶」

2019-10-22 16:05

全台首例！中信區塊鏈信用狀交易開通

2019-10-23 00:07

光碟機限制價格案 廣明光電判賠惠普1.76億美元

2019-10-23 07:42

保險業愛買美債 IMF示警

2019-10-23 00:41

鴻海印度製造 再跨大步

2019-10-23 00:33

IMF示警台壽險買太多美元計價公司債 保險局4措施

2019-10-22 20:06

300萬戶屋主受惠！金管會：住宅險明年「加量不加價」

2019-10-22 20:10

公股金控首例！兆豐金將推員工持股信託 估明年起施行

2019-10-22 22:30

遭公平會裁罰提告 凱擘4100萬元免罰確定

2019-10-23 00:57

金控資產逾兆 須增專業董事

2019-10-23 00:14

日超商不再24小時營業 台灣業者不跟進

2019-10-22 18:39

工研院攜手新竹市府 自駕車南寮首航

2019-10-22 14:33

颱風洪水也賠！住宅火險保障新增5大項 三百萬戶受惠

2019-10-22 18:40

決戰智販機！久攻不下的四大超商，卡關什麼難題？

2019-10-22 15:47

台商第四波大遷徙／南進挑戰大 在地化經營才能活

2019-10-23 00:48

鴻海印度廠 iPhone XR出貨

2019-10-22 14:36

接軌IFRS 17 保險業長線迎三多

2019-10-23 00:10

立委爆新壽用「晚了就買不到」賣儲蓄險 金管會盯上

2019-10-23 11:37

納智捷新品搶市 裕隆集團進補

2019-10-22 14:36

外商銀行清理門戶 帳戶久未使用將關閉

2019-10-22 14:36

凱擘勝訴…法院給了NCC一巴掌

2019-10-22 23:45

印度官員來台 感謝鴻海投資

2019-10-22 23:45

抓到了！壽險公司網頁寫「太晚買不到」恐被請喝咖啡

2019-10-23 12:15

多鏡頭需求夯 大立光徵600人

2019-10-22 23:45

蘋果帶動光學熱 大立光急徵660作業員

2019-10-22 18:32

保險業買美債 IMF示警

2019-10-22 23:30

納智捷新休旅車85.8萬起跳

2019-10-22 23:19

華票總部房事 兩股東有「異」見

2019-10-23 00:13

遭公平會裁罰提告 凱擘4,100萬元免罰確定

2019-10-23 00:01

生醫毛利高 科技業搶進

2019-10-22 23:21

台商第四波大遷徙／三個「人的問題」 台商頭痛

2019-10-23 00:43

台新貴賓之夜 費玉清獻唱

2019-10-23 00:12

信用狀交易要全面數位化 還有難題

2019-10-23 00:06

財經觀點／半導體業留人才 創造對的產品

2019-10-23 00:52

仁寶攜手高醫 建南部首間細胞治療中心

2019-10-22 23:19

MOSFET拉貨力道撐住 本季不淡

2019-10-22 14:36

全台第一！工研院自駕車 南寮漁港上路

2019-10-22 14:38

振曜子公司 獲新電子紙代理權

2019-10-22 14:36

300億生前契約「類保險」成金融大黑洞 立委要金管會管

2019-10-23 11:39

七家明年改選 率先適用新規

2019-10-22 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top