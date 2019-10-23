小米強推5G手機 聯發科明年重拾中國市占率

2019-10-23 11:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／即時報導



中國公司小米科技旗下的智慧型手機系列品牌小米。 路透 分享 facebook IC設計龍頭聯發科（2454）2020年5G晶片營運動能大爆發。小米創辦人雷軍於第六屆世界互聯網大會中透露，小米將於明年推出逾10款5G手機，產品涵蓋中高階價位，加上華為、OPPO、Vivo 爭相於2020年搶推5G手機，聯發科明年第1季首顆5G單晶片MT6885即獲得多家採用，重拾中國的智慧手機市占率。

小米手機為中國前四大品牌，雷軍指出，5G 正在成為數位經濟發展的加速器，對於整個通訊產業是一件大事，對整個網際網路行業更是一件大事，其有巨大的機會，也有巨大的挑戰和風險，但小米的觀點非常樂觀且激進。

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小米四年前開始研發5G手機，9月發表首款商用5G手機小米9Pro，雖然備了很多貨，但仍供不應求。

聯發科為小米重要晶片供應商，過去多款手機搭載聯發科處理器晶片，一般預料除了小米之外，華為、OPPO、Vivo也將大力強推5G智慧型手機，對聯發科形成有利局面，目前首款5G單晶片採用台積電7奈米製程，以獲得OPPO、Vivo採用，預計明年第1季客戶旗艦版手機將搭載該晶片問市。

另外，聯發科明年上半年將再推第二顆5G單晶片MT6873，同樣採用台積電7奈米製程，兩款均具備高性價比優勢，明年第一季中國5G手機開賣，聯發科即可搶下5G手機高市占率。

法人指出，聯發科5G單晶片貢獻度將於明年第2季提高，該產品性能優於同業如高通及三星，預期Oppo於明年第1季尾聲時公布其採用聯發科5G單晶片的第一款智慧手機，並預估5G將佔2020年聯發科總營收15%至20%，出貨量達4,000至5,000萬顆。