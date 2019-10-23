5G聚焦 TPCA Show 2019登場

2019-10-23 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



第二十屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2019）今（23）日在南港展覽館登場，今年展覽以「5G NEXT之全方位電路板製程解決方案」為主軸，TPCA 理事長李長明指出，PCB雖受到中美貿易戰、科技戰影響，但產業仍受到通訊載板、客戶提前拉貨帶動，預估今年台商兩岸PCB產值仍是持平，但到2021年會持續有3％以上的成長。

今年主要訴求無論面對5G或未來6G的新世代需求，在TPCA Show 裡都可以找到全方位且完整的電路板製程解決方案，TPCA特別針對產業關注的13項製造趨勢技術重點進行分類，其中包含：AP、SAP、mSAP、SMT、INFO、厚銅 、細線、小孔、高層數、高縱橫比、高頻高速材料、智慧自動化/軟件/標準等，邀請了420個海內外PCB產業品牌齊聚展場，展示密度1,432個展示攤位。

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5G將全面提升網路的速率、穩定性、可靠性，實現個人終端與萬物交互的境界。5G技術所需的高頻率為PCB製程帶來挑戰，台灣身為全球最具競爭力的PCB生產基地，產業鏈涵蓋面相當完整，盼能從中挖掘更多的商機。今年展覽現場除了5G電路板製程展解決方案，可以找到製造相關配套外，展場內為期三天皆有舉辦5G議題新產品發表會，呈現5G最新的技術趨勢及先端材料發表等。

TPCA 理事長李長明指出，全球5G基礎建設已經進入測試階段，雖然受到中美貿易戰、科技戰影響，但台灣PCB產業仍受到通訊載板、客戶提前拉貨帶動，預估今年台商兩岸PCB產值仍是持平。

李長明表示，5G的商轉在即，未來物聯網、車聯網、運用在智慧製造、智慧生活對於人類有巨大的改變，高頻高速的通訊世代來臨，PCB扮演著不可或缺的角色，展望2020年，期待電路板產業在質與量雙方成長，預估2021年PCB台商在兩岸的產值會持續有3％以上的成長。

而與展覽同期登場的還有第十四屆國際構裝暨電路板研討會（IMPACT-IAAC），除了IMPACT外，展會同期尚有多場豐富論壇會議活動，首日將由TPCA李長明理事長、業界龍頭臻鼎沈慶芳董事長協同跨界精英進行 PCB產業高峰會，暢談PCB巨科技；智慧製造論壇則分別以軟板廠與設備商兩種角度切入，分享PCB邁入工業3.5落地之道。