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製造業景氣回溫 IEK：2020年產值年增1.28%

2019-10-22 21:48經濟日報 記者黃靖文楊超丞／即時報導

美中貿易戰打不停，影響各國經貿表現，工研院IEK今(22)日預估2019年製造業產值會微幅衰退2.98%，內需則因轉單效應以及台商回流，維持穩定表現，2020年則受惠5G、AI新應用等，IEK預測製造業的整體產值將會回溫，年增率達1.28%。

製造業貿易戰
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