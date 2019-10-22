製造業景氣回溫 IEK：2020年產值年增1.28%

美中貿易戰打不停，影響各國經貿表現，工研院IEK今(22)日預估2019年製造業產值會微幅衰退2.98%，內需則因轉單效應以及台商回流，維持穩定表現，2020年則受惠5G、AI新應用等，IEK預測製造業的整體產值將會回溫，年增率達1.28%。