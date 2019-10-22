親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

「令和怪物」佐佐木朗希 從災民到日職第一指名

蘋果帶動光學熱 大立光急徵660作業員

2019-10-22 18:32經濟日報 記者江睿智／即時報導

蘋果iPhone 11 Pro新機正式採用3鏡頭，多鏡頭逐漸成為近年手機規格主流，加上車用鏡頭需求增加，我光學鏡頭大廠急徵人才，其中，大立光在勞動部「台灣就業通」徵才660人。另，亞洲光學的光學研發工程師薪資上看59K。

勞動部指出，受惠於伺服器、網通相關產品持續擴增國內產線，加上手持行動裝置鏡頭需求強勁，「電腦、電子產品及光學製品製造業」徵才相當亮眼，根據台灣就業通統計，9月新登記求才人數為3,213人，較去年同期成長38.55％，創下近5年同月新高。

勞動部進一步分析，其中成長最多的是「光學儀器及設備製造業」，由於蘋果iPhone 11 Pro新機正式採用3鏡頭，多鏡頭逐漸成為近年手機規格主流，加上車用鏡頭需求增加，我國光學鏡頭今年 1至7 月出口金額首度超越日本，亦帶動相關就業潮。9月「光學儀器及設備製造業」新登記求才人數為1,809人，年增幅達99.45％，同樣創下5年同月新高。

勞動部表示，目前「光學儀器及設備製造業」中有多家光學鏡頭大廠等均在積極徵才，如大立光、今國光學、光燿科技、亞洲光學、佳凌科技…等。

其中，大立光在台灣就業通網站大舉徵才600人，今國光學也釋出如鍍膜設備工程師、生產製程工程師、機構研發工程師、研發中心主管及業務人員等職缺；而亞洲光學的光學研發工程師薪資上看59,000元。

光學鏡頭工程師今國光
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

全台第一！工研院自駕車 南寮漁港上路

2019-10-22 14:38

振曜子公司 獲新電子紙代理權

2019-10-22 14:36

工研院：「產業鏈分立」 打造全球科技新起點

2019-10-22 14:36

鴻海印度廠 iPhone XR出貨

2019-10-22 14:36

工研院：「產業鏈分立」可能是世界秩序新起點

2019-10-22 14:30

工研院攜手新竹市府 自駕車南寮首航

2019-10-22 14:12

攜手高醫 仁寶打造南台灣首家細胞治療中心

2019-10-22 13:36

日月光發表14件封裝技術 高遮光薄型保護材料受囑目

2019-10-22 12:10

日月光封裝產學研發 封裝產學技術研究發表會登場

2019-10-22 11:56

訂閱經濟帶動兩大商機 智慧生活基金看好

2019-10-22 10:00

中華電5G領航隊 添生力軍

2019-10-22 00:33

宏達電 加速發展5G+VR應用

2019-10-22 00:33

華為手機銷售蒙塵 牽動供應鏈

2019-10-22 00:21

CCL四哥風災停工 聯茂迎轉單

2019-10-22 00:20

觸控紅色鏈爆雷 台廠利多

2019-10-22 00:19

華為：不能用Google服務最傷 任正非：自己離世後不希望被記住

2019-10-22 00:16

PCB設備標準化 台廠動起來

2019-10-22 00:15

歐菲光財務吃緊 產業殺價競爭緩解

2019-10-22 00:15

歐菲光財務惡化 觸控流血削價趨緩

2019-10-21 23:53

財經觀點／發展5G供應鏈 放手讓民間主導

2019-10-21 23:49

AI學校已培養500人 東海大學表示這波浪潮不缺席

2019-10-21 21:24

八成三民眾願轉換5G 電信業：首年就有百萬用戶

2019-10-21 19:48

Yahoo母公司Verizon Media 加入中華電5G領航隊

2019-10-21 18:28

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58
看更多

熱門文章

觸控紅色鏈爆雷 台廠利多

2019-10-22 00:19

財長：暫不推動囤房稅

2019-10-21 23:30

來到0.2848元...日圓匯價再探逾5個月新低 哈日族賞楓衝一波

2019-10-22 13:02

財長提2大理由：不推動「囤房稅」

2019-10-21 23:47

帳戶久未往來不管它？小心被銀行主動「清理門戶」

2019-10-22 16:05

台商第四波大遷徙／六成台廠有興趣前進東協 最看好越南

2019-10-22 01:02

華為：不能用Google服務最傷 任正非：自己離世後不希望被記住

2019-10-22 00:16

CCL四哥風災停工 聯茂迎轉單

2019-10-22 00:20

房地合一稅 財部堅持不降

2019-10-22 00:19

華為手機銷售蒙塵 牽動供應鏈

2019-10-22 00:21

台幣連三升 挑戰30.5

2019-10-21 23:44

表／電動機車戰延燒共享市場 GoShare vs. iRent比一比

2019-10-22 00:34

AI學校已培養500人 東海大學表示這波浪潮不缺席

2019-10-21 21:24

PCB設備標準化 台廠動起來

2019-10-22 00:15

台商第四波大遷徙／南向4.0啟動 搶人搶地也搶商機

2019-10-22 01:01

資通佳、傳產慘 今年外銷訂單估衰退4~6 %

2019-10-22 00:22

台商第四波大遷徙／金車：越南年輕、敢花錢，此時不攻更待何時

2019-10-22 01:00

中華電5G領航隊 添生力軍

2019-10-22 00:33

國泰投信大當機 傳遭駭客勒索未遂

2019-10-22 19:28

外銷接單連11黑 全年難轉正

2019-10-22 00:22

決戰智販機！久攻不下的四大超商，卡關什麼難題？

2019-10-22 15:47

王道銀推高利活儲搶客 年利率1.85%

2019-10-21 23:59

歐菲光財務吃緊 產業殺價競爭緩解

2019-10-22 00:15

公股行庫表態 明年會幫員工加薪

2019-10-21 23:05

宏達電 加速發展5G+VR應用

2019-10-22 00:33

劉憶如談負利黑洞 學者看好美債黃金

2019-10-21 22:00

亞錦賽奪金 MOD創年度棒球收視紀錄

2019-10-21 21:10

聯姻好樂迪破局 錢櫃提行政訴訟

2019-10-22 00:24

谷月涵談負利率 憂貧富差距擴大

2019-10-21 21:08

全球人壽 28億買科技園區廠房

2019-10-21 23:04

脫歐沒完沒了 外銀仍看好英鎊有望挑戰1.35美元

2019-10-22 08:37

國泰金：股民信心回來了

2019-10-21 23:07

雙11貨物報關潮 財部緊盯

2019-10-21 22:42

科技、負利率擴大貧富差距 谷月涵對經濟前景悲觀

2019-10-21 22:23

納智捷新品搶市 裕隆集團進補

2019-10-22 14:36

企業盈餘補往年虧損 必須獲股東常會承認

2019-10-21 22:43

台商第四波大遷徙／老闆換腦袋 改打團體戰

2019-10-22 01:00

台北自行車展 規模創高

2019-10-22 00:36

50年老工廠銳變新大樓！嘉磐樸樹開工 市長盧秀燕見證

2019-10-21 20:54

台商第四波大遷徙／尋找投資新樂園 兩點考量

2019-10-22 01:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top