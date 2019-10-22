蘋果帶動光學熱 大立光急徵660作業員

2019-10-22 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／即時報導



蘋果iPhone 11 Pro新機正式採用3鏡頭，多鏡頭逐漸成為近年手機規格主流，加上車用鏡頭需求增加，我光學鏡頭大廠急徵人才，其中，大立光在勞動部「台灣就業通」徵才660人。另，亞洲光學的光學研發工程師薪資上看59K。

勞動部指出，受惠於伺服器、網通相關產品持續擴增國內產線，加上手持行動裝置鏡頭需求強勁，「電腦、電子產品及光學製品製造業」徵才相當亮眼，根據台灣就業通統計，9月新登記求才人數為3,213人，較去年同期成長38.55％，創下近5年同月新高。

勞動部進一步分析，其中成長最多的是「光學儀器及設備製造業」，由於蘋果iPhone 11 Pro新機正式採用3鏡頭，多鏡頭逐漸成為近年手機規格主流，加上車用鏡頭需求增加，我國光學鏡頭今年 1至7 月出口金額首度超越日本，亦帶動相關就業潮。9月「光學儀器及設備製造業」新登記求才人數為1,809人，年增幅達99.45％，同樣創下5年同月新高。

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勞動部表示，目前「光學儀器及設備製造業」中有多家光學鏡頭大廠等均在積極徵才，如大立光、今國光學、光燿科技、亞洲光學、佳凌科技…等。

其中，大立光在台灣就業通網站大舉徵才600人，今國光學也釋出如鍍膜設備工程師、生產製程工程師、機構研發工程師、研發中心主管及業務人員等職缺；而亞洲光學的光學研發工程師薪資上看59,000元。