趨勢科技併購Cloud Conformity 擴大雲端服務

2019-10-22 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 /台北即時報導



全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技今天宣布，該公司已併購雲端資安狀況管理 (CSPM) 解決方案創新廠商 Cloud Conformity。此項併購瞬間擴大了趨勢科技所能保護的雲端服務範圍，解決了雲端基礎架構經常被忽略的組態設定錯誤所衍生的資安問題。

趨勢科技的雲端資安策略就是要在不干擾客戶營運的情況下確保雲端安全。這項併購進一步強化了趨勢科技在雲端安全方面的持續創新，取得了與趨勢科技相輔相成的技術，能自動發掘並修正雲端基礎架構各式各樣的組態設定問題。不僅如此，還有助於降低成本、落實法規遵循，達成業界主流標準要求，如：PCI、GDPR、HIPAA 及 NIST。

趨勢科技執行長陳怡樺表示：「自從雲端在十多年前誕生以來，我們即努力專注為雲端打造一套整合式的資安防護，與其他廠商現在才開始試著拼拼湊湊各種零零散散的雲端技術不同。隨著更多企業移轉至雲端，我們的客戶也開始經歷雲端建置拓荒期的混亂現象，衍生了許多未妥善管理的風險。Cloud Conformity 身為 2019 年 AWS年度技術合作夥伴，深刻了解這樣的混亂與風險。其產品能與我們的陣容完美搭配，為客戶創造立即的價值。對趨勢科技來說，該公司不論在人員或技術方面皆能與我們完美結合。」

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在雙方的併購當中，人員和技術同等重要，趨勢科技在市場領先的雲端資安策略之下，將兩者並重，同步發展。有了 Cloud Conformity 全體員工的加入，除了帶來技術之外，更將為趨勢科技帶來寶貴的專業知識和經驗，協助企業客戶更安全且更有效地建置雲端。

市場研究機構 Gartner 指出：「至 2023 年，至少有 99% 的雲端資安問題都是客戶所引起的。」 此外，Gartner 更進一步指出：「至 2024 年，能夠建置一套 CSPM 解決方案並且將此方案延伸至開發流程的企業，將可減少 80% 因組態設定錯誤所引起的雲端相關資安事件。」