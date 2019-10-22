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因為媒合所以承攬？外平台經濟下，外送員契約爭議

中華電經營智慧電網 再傳捷報得標台電

2019-10-22 16:25經濟日報 記者吳凱中／即時報導

中華電信今（22）日宣布，獲得台電低壓AMI（Advanced Metering Infrastructure）通訊介面單元一批（含購置暨安裝）標案。本案為台電108年智慧電表通訊標案，建置區域分為四組，中華電信得標取得第二組，負責案場區域為台北市、台南、宜蘭、新營、嘉義、金門6縣市共254,000具電表通訊模組，後續尚有三組待決標，本公司將持續爭取。

本案中華電信主標機構企業客戶分公司總經理吳麗秀表示，中華電信全力支持政府智慧電網政策，整合內部資源，由中華電信研究院自主開發資訊頭端系統（HES,Head End Server）、網管系統與場域網路（FAN, Field Area Network）通訊模組韌體，並搭配中華電信全國涵蓋率最廣的NB-IoT/LTE-M行動網路與資安完備的HiLink電路，確保本案資通訊界面無縫整合，充分發揮智慧電表效益。

中華電信已於107年承攬台電低壓AMI通訊介面單元一批（含購置暨安裝）標案，契約數量55,500具智慧電表通訊模組，目前標案如期如質順利執行中。中華電信以多年累積之資通訊案場實績以及專業能力，再次贏得本標案，充分說明中華電信持續經營智慧電網並拓展物聯網市場之策略及決心，並秉持一貫積極與專業的服務，期盼能為國家能源發展貢獻所長。

中華電信台電資通訊
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