2019醫療電子與器材國際高峰論壇 22日登場
2019醫療電子與器材國際高峰論壇於本月22日起，一連兩天於台北國際會議中心登場。今年主題聚焦在「醫療器材拓商機、南向連接拼雙贏」。由於政府已與東協、南亞等十八國建立緊密經貿夥伴關係，2018年東協民眾來台就醫約15萬人次，今年在工業局的帶領下，盼台灣業者搶進醫療照護供應鏈，共創新南向商機。
經濟部工業局副組長李佳峰指出，台灣位居於亞太的中心，具有優質的醫療器材研發及製造能量，在政府新南向的推動下，許多廠商的布局已逐漸在新興市場開花結果。為了讓國內醫療器材產業快速切入新南向的市場需求及通路，以台廠優勢搶攻未來智慧醫院及照護缺口，經濟部工業局委託工研院、金屬工業中心及醫藥工業技術發展中心，舉辦「2019醫療電子與器材國際高峰論壇」，每年都吸引200~300人次與會，更成功媒合緯創資通公司與日本USCI Japan Ltd合作，讓USCI Japan Ltd成為緯創資通投資公司「福寶科技」的代理商，協助福寶開發之外骨骼機器人成功導入日本三大復健醫院。
工研院生醫所所長林啟萬表示，MEDiT迄今已舉辦十二年，已成為台灣醫療器材產業界最大型的指標性專業國際論壇，包括全球指標性醫療器材大廠GE、Philips Healthcare、Siemens、Medtronics、J&J、Roche Group等高階營運代表等都曾來台分享。
今年除了呼應政府新南向政策之外，還特別邀請包括醫材大廠Baxter 前工程創新代表Jing-kuang Chen博士，分享透析全球醫材產業從創新研發到產品上市之路，丹麥生技採購新事業發展經理Lars Dahl Allerup，分享以公私立的創新合作方式進入歐洲市場，英國國家高齡化創新中心的開發總監Patrick Bonnett，也闡述高齡化社會的創新醫材概念。希望透過這些專家帶給台灣產業新的趨勢及商業服務模式，由於台灣醫材廠無論是技術或品質都已具相當水準，若能加上創新概念或因應高齡社會的需求，輸出整體醫療照護服務模式，將能以創新服務或商業模式進軍國際市場。
由於台灣在全球產業供應鏈中，一直占有舉足輕重地位，目前政府已與東協、南亞、紐澳等十八國建立緊密經貿夥伴關係；而根據行政院經貿談判辦公室資料，在政府的新南向政策下，2018年台灣與新南向國家貿易總額就達1171億美元，年增22%，新南向國家來台投資約3.9億美元，年增逾六成；不僅如此，在醫衛服務簽證等行政流程簡化下，2018年東協民眾來台就醫約15萬人次，較2016年增近一倍，由於台灣2018年醫療器材廠家數已達1,128家，在工業局的帶領下，定能協助台灣醫材廠商媒合新南向國家，主動出擊鎖定高階醫材與照護市場，將能快速帶領台灣醫材廠商以自身優勢、搶進新南向商機。
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