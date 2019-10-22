擴大雲端資安服務 趨勢併購Cloud Conformity
全球網路資安解決方案廠趨勢科技今（22）日宣布併購雲端資安狀況管理（CSPM）解決方案創新廠Cloud Conformity。趨勢表示，此項併購瞬間擴大趨勢科技所能保護的雲端服務範圍，解決雲端基礎架構經常被忽略的組態設定錯誤所衍生的資安問題。
趨勢的雲端資安策略要在不干擾客戶營運的情況下，確保雲端安全。趨勢指出，這項併購進一步強化趨勢科技在雲端安全方面的持續創新，取得與趨勢科技相輔相成的技術，能自動發掘並修正雲端基礎架構各式各樣的組態設定問題。不僅如此，還有助於降低成本、落實法規遵循，達成業界主流標準要求，如PCI、GDPR、HIPAA及NIST。
趨勢科技執行長陳怡樺表示，自從雲端在十多年前誕生以來，趨勢即努力專注為雲端打造一套整合式的資安防護，與其他廠商現在才開始試著拼拼湊湊各種零零散散的雲端技術不同。隨著更多企業移轉至雲端，客戶也開始經歷雲端建置拓荒期的混亂現象，衍生了許多未妥善管理的風險。
陳怡樺也說，Cloud Conformity身為2019年AWS年度技術合作夥伴，深刻了解這樣的混亂與風險。其產品能與趨勢科技的陣容完美搭配，為客戶創造立即的價值。對趨勢科技來說，該公司不論在人員或技術方面，皆能與趨勢科技完美結合。
趨勢表示，在雙方的併購當中，人員和技術同等重要，趨勢科技在市場領先的雲端資安策略之下，將兩者並重，同步發展。有Cloud Conformity全體員工的加入，除了帶來技術之外，更將為趨勢科技帶來寶貴的專業知識和經驗，協助企業客戶更安全且更有效地建置雲端。
Cloud Conformity執行長Michael Watts表示，非常期待與雲端資安領導廠趨勢科技合併之後所帶來的商機，這不僅將讓公司更能發揮所長，而且讓公司的產品拓展至無法獨立到達的領域。相信客戶將會喜歡這種更簡潔且能涵蓋其所有雲端環境（AWS、Azure和Google Cloud）的資安與法規遵循作法，提供他們可提升營運速度和效率的資安防護。
市場研究機構 Gartner指出，至2023年至少有 99% 的雲端資安問題都是客戶所引起的。更進一步指出至2024年，能夠建置一套 CSPM解決方案並且將此方案延伸至開發流程的企業，將可減少 80% 因組態設定錯誤所引起的雲端相關資安事件。
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