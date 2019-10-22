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貝蒙論壇聚焦環境變遷 28國科研專家齊聚台北

2019-10-22 16:03中央社 台北22日電

由世界各國科技發展機構組成的貝蒙論壇，今年邁入10週年。本週在台灣舉辦10週年研討會與年會，來自28國超過百位代表與會，會議將聚焦科研如何面對環境變遷。

貝蒙論壇（Belmont Forum）成立於2009年，是由各國負責科技發展的政府部門或法人機構所組成的國際組織，目的在推動全球環境研究與永續發展，同時與國際科學理事會（ISC）、多個聯合國科學相關組織有密切的夥伴關係。

今年適逢貝蒙論壇成立10週年，本週在台灣舉行10週年慶祝研討會和今年的會員年會，科技部指出，來台共襄盛舉的國家共計有28國，個人與組織代表超過百人，橫跨全球。

科技部長陳良基在大會開幕致詞時表示，台灣始終支持聯合國永續發展目標（UN SDGs），科技部也會與貝蒙論壇成員，共同攜手為人類的發展作出貢獻。

10週年慶祝研討會和今年的會員年會從21日起至25日，在台北集思台大會議中心及國立台灣大學卓越聯合國際會議中心舉行。

根據大會議程，21日至22日，所有會員一起回顧貝蒙論壇過去10年的成長軌跡，並討論未來10年因應全球環境轉變的相關議題，以及要如何自我調整和提升。緊接著從23日開始，進行為期3天閉門會，將著重會員所提出各類面對全球環境變遷挑戰的跨領域科研倡議，以及如何達成聯合國2030年永續發展目標。

聯合國科技部台灣大學
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