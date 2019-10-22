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工研院：2020年製造業產值成長率1.28%

2019-10-22 15:01中央社 台北22日電

工研院今天發布2020年台灣製造業景氣展望，預測2020年製造業產值為新台幣19.18兆元，產值成長率為1.28%，美中、日韓貿易紛爭，以及地緣政治衝突頻傳，仍是影響製造業前景的主要風險。

工業技術研究院IEKCQM預測團隊指出，2020年全球經濟成長動能可能略為減速，並對台灣製造業形成壓力，但同時也有好消息，台商回台投資擴增產能、明年國際原油跌價因素緩解，加上AI人工智慧、5G等新科技應用帶動電子零組件與終端產品需求，以及政府持續推動擴大內需政策，這些都能為製造業產銷挹注動能。

IEKCQM綜整國內外政經情勢後，預估2020年製造業產值成長率將為1.28%，進一步觀察2020年製造業4大產業，預測金屬機電業產值5.30兆元，年增0.31%；資訊電子業產值6.57兆元，年增2.74%；化學工業產值4.89兆元，較2019年微幅成長0.23%；民生工業產值2.42兆元，年成長1.64%。

資訊電子產業的成長率相對穩健，工研院說明，主要國家製造業PMI下滑、全球電子終端產品出貨放緩，都影響2019年資訊電子業生產表現，不過2020年在AI應用及各國5G陸續商轉下，可望帶動周邊硬體與零組件需求，預估電子終端產品出貨將轉為正成長，而台商回流的趨勢也有助於推升資訊電子業產銷。

工研院總結，明年製造業景氣有正向因素，但也存在風險，美中、日韓貿易紛爭、英國脫歐、中國經濟情勢以及地緣政治衝突事件仍頻，這些國際情勢是影響2020年製造業景氣主要風險，必須持續關注。

製造業電子業
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