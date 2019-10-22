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工研院：「產業鏈分立」可能是世界秩序新起點

2019-10-22 14:30經濟日報 記者蔡銘仁／台北即時報導

工研院「眺望2020產業發展趨勢研討會」，今（22）日正式開幕，今年主題圍繞在「科技加值 邁向產業新藍海」，聚焦台灣重點產業生態系變換與來年商機。回顧2019年，工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示，中美貿易戰、日韓貿易戰等貿易衝突，對未來10年全球產業影響將無遠弗屆，未來「產業鏈分立」可能是世界秩序的新起點。

台灣身處此新變局，蘇孟宗認為，除了要加速科技的布局，更應擺脫「傳統買硬體設備即是所謂數位化」的觀念。他指出，唯有建構台灣科技服務新生態，企業的數位轉型透過此生態系專業的服務諮詢、規劃與科技應用導入，產業數位轉型才能真正落實科技所帶來的價值，同時也為台灣科技產業發展尋找新的契機。

工研院產科國際所副所長鍾俊元也以「科技戰火新變局：2020六大關鍵產業趨勢」為題，進行專題演講。他建議台廠，短期應針對我產業下世代應用基礎環境、產業升級轉型的缺口，導引資金回台投資轉型；中長期應關注美歐日科研動向，發揮台灣優勢與互補角色，及早布局下世代科研生態發展。

今年眺望產業發展趨勢研討會邁入十周年，首日研討會聚焦「科技戰火下的台灣產業新藍海」及「展望2020全球重大產經科技趨勢」二大議題。接下來為期七天的研討會，將探討「半導體」、「數位科技應用」、「電子零組件與顯示器」等關鍵議題。工研院預期，能吸超過2,000位國內外產官學界人士參與。

工研院董事長李世光分享工研院「2030的新藍海策略」，他認為，未來將聚焦在智慧生活、健康樂活、永續環境三大領域，並包含五大利基產業，希望持續帶領產業以科技加值，突破競爭、邁向產業新藍海。

工研院舉辦「眺望2020產業發展趨勢研討會」，探討台灣產業未來藍海商機，由左至右...
工研院舉辦「眺望2020產業發展趨勢研討會」，探討台灣產業未來藍海商機，由左至右依序為工研院產科國際所副所長鍾俊元、安碁資訊董事長施宣輝、工研院董事長李世光、工研院產科國際所所長蘇孟宗、工研院產科國際所研究總監曹永暉。圖／工研院提供
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工研院生態貿易戰
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