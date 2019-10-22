工研院：「產業鏈分立」可能是世界秩序新起點

2019-10-22 14:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／台北即時報導



工研院「眺望2020產業發展趨勢研討會」，今（22）日正式開幕，今年主題圍繞在「科技加值 邁向產業新藍海」，聚焦台灣重點產業生態系變換與來年商機。回顧2019年，工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示，中美貿易戰、日韓貿易戰等貿易衝突，對未來10年全球產業影響將無遠弗屆，未來「產業鏈分立」可能是世界秩序的新起點。

台灣身處此新變局，蘇孟宗認為，除了要加速科技的布局，更應擺脫「傳統買硬體設備即是所謂數位化」的觀念。他指出，唯有建構台灣科技服務新生態，企業的數位轉型透過此生態系專業的服務諮詢、規劃與科技應用導入，產業數位轉型才能真正落實科技所帶來的價值，同時也為台灣科技產業發展尋找新的契機。

工研院產科國際所副所長鍾俊元也以「科技戰火新變局：2020六大關鍵產業趨勢」為題，進行專題演講。他建議台廠，短期應針對我產業下世代應用基礎環境、產業升級轉型的缺口，導引資金回台投資轉型；中長期應關注美歐日科研動向，發揮台灣優勢與互補角色，及早布局下世代科研生態發展。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

今年眺望產業發展趨勢研討會邁入十周年，首日研討會聚焦「科技戰火下的台灣產業新藍海」及「展望2020全球重大產經科技趨勢」二大議題。接下來為期七天的研討會，將探討「半導體」、「數位科技應用」、「電子零組件與顯示器」等關鍵議題。工研院預期，能吸超過2,000位國內外產官學界人士參與。