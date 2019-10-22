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工研院攜手新竹市府 自駕車南寮首航

2019-10-22 14:12經濟日報 記者蔡銘仁／台北即時報導

工研院與新竹市政府合作，共同推動「Taiwan No. 0001」自駕車，今（22）日正式於新竹南寮漁港揭牌上路，成為全台首輛能在開放場域驗證的自駕車。自駕車科技整合涵蓋廣泛，包括機械、車輛電子、電機和資通訊等科技，工研院期許，透過此次實境測試，提升國內自駕車性能，盼進一步串聯更多車用電子與半導體資源，帶動台灣自駕車產業鏈發展。

工研院自駕車具備兩大亮點，首先，其自駕車技術相較市面上多數自駕車技術仰賴GPS，可運用「同步定位與地圖建構（SLAM）」技術、結合AI深度學習與高精度3D動態地圖資料庫，克服嚴苛的天候與環境挑戰。其次，工研院自駕車採用「軟體模組化技術」，得以適用於各種車款，目前已成功安裝於小貨卡、轎車、休旅車、大卡車等。

「今天，我們自駕車終於可以正式在南寮漁港揭牌上路了！」工研院副院長張培仁直言，這是工研院技術的里程碑，更是台灣產業的里程碑，啟動台灣第一輛在開放場域上路的自駕車以及營運測試平台，透過此開放場域的運行，能讓政府與廠商更了解自駕車技術進展，以規劃具產業與社會價值的自駕車營運項目。

工研院今年3月完成簽訂自駕車實驗運行合作備忘錄，4月與竹市府共同向交通部提出測試計畫，9月計畫審核通過，取得首張自駕車試車牌。工研院機械與機電系統研究所胡竹生所長表示，未來一年將在新竹市政府提供的南寮地區場域進行道路測試，藉由直接在開放的真實人車混合道路進行試驗，有助蒐集與建立交通數據、驗證與增進自駕車功能以加速商轉。

新竹市市長林智堅強調，期望透過發展自駕車，帶動台灣半導體產業及自駕車的核心技術，包括影像、雷達、通訊、人工智慧與高精密度的圖資技術等。他也說，新竹市為自駕車軟體產業的核心，未來新竹市在觀光甚至2021新竹燈會，都有機會應用自駕車接駁服務，實質改善交通接駁等問題，創造自駕車應用的無限可能。

自駕車閃避行人情境照。圖／工研院提供
自駕車閃避行人情境照。圖／工研院提供
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工研院與新竹市政府合作，共同推動「Taiwan No. 0001」自駕車正式於新...
工研院與新竹市政府合作，共同推動「Taiwan No. 0001」自駕車正式於新竹南寮漁港揭牌上路，右起為工研院副院長張培仁、新竹市市長林智堅、經濟部技術處副處長林德生、工研院機械所所長胡竹生、國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。圖／工研院提供
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