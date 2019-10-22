親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

永續能源論壇／諾獎得主：能源要穩健發展 不應影響窮人

中國GDP穩中有進？人大教授發文打臉秒被刪

攜手高醫 仁寶打造南台灣首家細胞治療中心

2019-10-22 13:36經濟日報 記者吳凱中／高雄即時報導

仁寶集團旗下瑞寶生醫今（22）日與高雄醫學大學附設中和紀念醫院簽訂合作備忘錄，攜手建置符合法規的GTP實驗室並提供符合特管辦法的各式細胞治療服務，共同打造南台灣首家細胞治療中心。

瑞寶生醫成立於 2016 年，深耕於癌症免疫細胞療法、幹細胞再生醫學與預防醫學之發展研究，擁有國際高規格符合 GTP 標準的細胞實驗室，並即將完成衛福部審查通過之 CPU（Cell Product Unit）認可函，目前已與台大醫院、國泰醫院、馬偕醫院、奇美醫院、澄清醫院及高醫等醫療機構進行特管法計畫書準備中，短期內將提出申請。

仁寶集團近年來逐步打造智慧醫療及健康照護事業版圖，憑藉自身在 ICT 技術方面之完整且深厚的基礎，積極佈局智慧醫療、醫材設備、遠距醫療服務、結構化電子病歷、及精準醫療大數據平台。 透過瑞寶生醫的發展，更成功的踏入生醫領域，研究人類癌症免疫療法、幹細胞及再生醫學，期以結合智慧醫療和尖端的生醫技術，建構更完整的醫療供應鏈。

仁寶副董事長陳瑞聰表示，醫療事業就像拼拼圖，先從周邊開始拼，最後再往核心走。看準醫療產業的趨勢與商機，仁寶自2015年開始已投資逾十家醫療科技公司，其中包括幾年前入主血糖、 膽固醇、尿酸測試的「勤立生技」，隨後獨家代理葡萄牙醫院數位軟體大廠「Alert Life Science」 之結構化電子病例系統。

近期更積極投入醫材領域，成立「宏智生醫」與北科大教授合作開發極具市場競爭力的腦波 AI 輔助診斷醫材、「奔騰智慧生醫」專注於手持式超音波之設計及製造。在醫療軟體及雲端遠距醫療服務方面，「神寶醫資」專責醫療物聯網解決方案及健康照護市場，與嘉義市、嘉義縣、雲林縣、澎湖縣等地方政府合作，並也推出日照居家服務雲端系統「仁寶 i 照護」、 為慢性病及糖尿病患者的遠距照護系統「愛糖寶」。

此外，為了讓醫療事業能夠有實際實作的場域及大數據收集平台，仁寶所屬之「陽光活力診所」及「核心動物醫院」業已開始營運。此次瑞寶生醫攜手高醫打造南台灣首家細胞治療中心，使仁寶更有機會擠身先進醫療的行列。

仁寶集團旗下瑞寶生醫今（22）日與高雄醫學大學附設中和紀念醫院簽訂合作備忘錄，共...
仁寶集團旗下瑞寶生醫今（22）日與高雄醫學大學附設中和紀念醫院簽訂合作備忘錄，共同打造南台灣首家細胞治療中心，仁寶副董事長陳瑞聰（右2）。 圖／仁寶提供
分享

仁寶醫材軟體
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

日月光發表14件封裝技術 高遮光薄型保護材料受囑目

2019-10-22 12:10

日月光封裝產學研發 封裝產學技術研究發表會登場

2019-10-22 11:56

訂閱經濟帶動兩大商機 智慧生活基金看好

2019-10-22 10:00

中華電5G領航隊 添生力軍

2019-10-22 00:33

宏達電 加速發展5G+VR應用

2019-10-22 00:33

華為手機銷售蒙塵 牽動供應鏈

2019-10-22 00:21

CCL四哥風災停工 聯茂迎轉單

2019-10-22 00:20

觸控紅色鏈爆雷 台廠利多

2019-10-22 00:19

華為：不能用Google服務最傷 任正非：自己離世後不希望被記住

2019-10-22 00:16

PCB設備標準化 台廠動起來

2019-10-22 00:15

歐菲光財務吃緊 產業殺價競爭緩解

2019-10-22 00:15

歐菲光財務惡化 觸控流血削價趨緩

2019-10-21 23:53

財經觀點／發展5G供應鏈 放手讓民間主導

2019-10-21 23:49

AI學校已培養500人 東海大學表示這波浪潮不缺席

2019-10-21 21:24

八成三民眾願轉換5G 電信業：首年就有百萬用戶

2019-10-21 19:48

Yahoo母公司Verizon Media 加入中華電5G領航隊

2019-10-21 18:28

精誠取得傑克斯德Red Hat雲平台資源

2019-10-21 14:43

5G合作 放眼內容、沉浸式行動影音新商機

2019-10-21 14:43

全球平板電腦明年出貨 難守1.3億台

2019-10-21 14:43

Verizon Media加入中華電5G領航隊

2019-10-21 14:43

三星砸錢買EUV設備 尬台積掀軍備賽

2019-10-21 14:43

日月光投控SiP看年增13% AiP明年下半年可放量

2019-10-21 12:36

宏達電攜手羅浮宮 透過VR讓觀眾深入了解蒙娜麗莎畫作

2019-10-21 12:07

矽創母以子貴 股價一度衝193元新天價

2019-10-21 11:32

蘋果明年新品連發可期 鴻海工業富聯搶賺機殼財

2019-10-21 10:36

宏達電攜羅浮宮 史上首次蒙娜麗莎虛擬實境體驗

2019-10-21 09:22

宏達電區塊鏈手機推平價版 挹注第4季動能

2019-10-21 09:17

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58
看更多

熱門文章

觸控紅色鏈爆雷 台廠利多

2019-10-22 00:19

三星砸錢買EUV設備 尬台積掀軍備賽

2019-10-21 14:43

憂新儲蓄險保費漲3成 買舊保單先聽專家3建議

2019-10-21 17:46

財長：暫不推動囤房稅

2019-10-21 23:30

台商第四波大遷徙／六成台廠有興趣前進東協 最看好越南

2019-10-22 01:02

財長提2大理由：不推動「囤房稅」

2019-10-21 23:47

華為：不能用Google服務最傷 任正非：自己離世後不希望被記住

2019-10-22 00:16

負利率時代來臨 劉憶如：找不到定位 發鈔票也沒用

2019-10-21 19:13

CCL四哥風災停工 聯茂迎轉單

2019-10-22 00:20

表／電動機車戰延燒共享市場 GoShare vs. iRent比一比

2019-10-22 00:34

華為手機銷售蒙塵 牽動供應鏈

2019-10-22 00:21

台幣連三升 挑戰30.5

2019-10-21 23:44

AI學校已培養500人 東海大學表示這波浪潮不缺席

2019-10-21 21:24

房地合一稅 財部堅持不降

2019-10-22 00:19

PCB設備標準化 台廠動起來

2019-10-22 00:15

資通佳、傳產慘 今年外銷訂單估衰退4~6 %

2019-10-22 00:22

傳產接單輪流慘！9月化學品接單跌幅高達28.7%　

2019-10-21 19:30

台商第四波大遷徙／南向4.0啟動 搶人搶地也搶商機

2019-10-22 01:01

台商第四波大遷徙／金車：越南年輕、敢花錢，此時不攻更待何時

2019-10-22 01:00

中華電5G領航隊 添生力軍

2019-10-22 00:33

外銷接單連11黑 全年難轉正

2019-10-22 00:22

歐菲光財務吃緊 產業殺價競爭緩解

2019-10-22 00:15

王道銀推高利活儲搶客 年利率1.85%

2019-10-21 23:59

劉憶如談負利黑洞 學者看好美債黃金

2019-10-21 22:00

公股行庫表態 明年會幫員工加薪

2019-10-21 23:05

八成三民眾願轉換5G 電信業：首年就有百萬用戶

2019-10-21 19:48

谷月涵談負利率 憂貧富差距擴大

2019-10-21 21:08

亞錦賽奪金 MOD創年度棒球收視紀錄

2019-10-21 21:10

宏達電 加速發展5G+VR應用

2019-10-22 00:33

聯姻好樂迪破局 錢櫃提行政訴訟

2019-10-22 00:24

「皇普莊園」要動工了 台中最大危老更新案11月開賣

2019-10-21 18:30

外資上週買超鴻海最多 其次加碼面板股

2019-10-21 16:39

脫歐沒完沒了 外銀仍看好英鎊有望挑戰1.35美元

2019-10-22 08:37

住都中心公辦都更首案 麗寶建設搶下台銀圓山案

2019-10-21 18:19

來到0.2848元...日圓匯價再探逾5個月新低 哈日族賞楓衝一波

2019-10-22 13:02

雙11貨物報關潮 財部緊盯

2019-10-21 22:42

外送員強制加保意外險？ 勞動部24日與外送業者座談

2019-10-21 19:46

科技、負利率擴大貧富差距 谷月涵對經濟前景悲觀

2019-10-21 22:23

GoShare®移動共享服務來了！今日登陸台北

2019-10-21 15:43

每年上繳國庫1800億 央行：已是極限

2019-10-21 14:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top