低基期非電族群 布局好時機

2019-10-22 12:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



蘋果（Apple）重登市值王、台積電ADR收紅帶動，帶動蘋概三王等電子股續攻高，激勵台股挑戰前波高點。法人建議，由於指數攻高震盪，建議投資人分散布局電子股與傳產股，不要追高，且要趁休息介入，也就是當目前資金再度點火電子族群時，此際就是布局低基期傳產股的好時機。

水泥股台泥近期法人積極布局，股價在昨日強勢表現後，今（22）日呈現稍作休息，股價走跌約0.8%，但隨中國雨季結束，出貨量增且價格也有回升，加上還有旺季效應加持；另外，中國為因應貿易戰衝擊，今年來持續增加基礎建設，以支撐內需，中國需求看好，因此對第4季看法相對樂觀。法人對後市不看淡。

統一超受到外資摩根士丹利出具最新報告指出，7-ELEVEN 維持展店腳步及新店型，有助穩固消費動能，持續推升統一超整體業績，將評等由減碼調為加碼，目標價從250 元調高至345元，帶動今日帶量突破年線關卡，儘管股價上攻後繼無力，留下長上影線，不過漲幅仍有超過3%的表現。

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資產股近期持續受到資金青睞，如泰豐受惠於台商回台催化土地需求增溫，昨日股價攻漲停後，今日再度創高，來到14.9元。

國泰證期處經理蔡明翰指出，傳產股在指數震盪的時候會有較好的表現機會，當中的資產、水泥、紡織是相對看好的族群，而紡織類股也受惠於消費旺季效應，包含成衣、製鞋類股等，加上長線還有東京奧運才帶動，後市看好。