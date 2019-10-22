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日月光發表14件封裝技術 高遮光薄型保護材料受囑目

2019-10-22 12:10聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

封測大廠日月光今天在高雄廠舉辦第7屆封裝產學技術研究發表會，發表14件封裝技術研發成果，其中與學校共同開發的高遮光薄型保護材料，符合光學元件輕薄短小的需求，備受矚目。

半導體市場與物聯網、智慧製造、自動駕駛、5G通訊等技術的普及息息相關，面對這股國際趨勢，封測大廠日月光集團與成大、中山大學建構技術合作聯盟，激盪創新思維。

日月光今共發表14件封裝技術產學合作成果，其中高遮光薄型保護材料，可增加光的折反射次數，遮光率高達99%以上，並大幅減少材料厚度。另針對高階產品對於大傳輸頻寬與高電元效能的需求，也優化線路的設計，能有效抑制訊號間的串音干擾，提升高速數位訊號的傳輸品質。而透過3D模流模擬分析搭配類神經網路優化與應用，亦可預測IC在封膠製程中金線偏移的風險，有效縮短新產品導入時程。

日月光集團資深副總洪松井表示，日月光為留住產業專才，扮演產業領頭羊角色，持續培育優秀人員，協助全台產業升級，日月光樂於成為產業夥伴的參考個案，進而帶動整體產業鏈的進步。

洪松井今早偕三位副總經理蔡裕方、陳俊銘、洪志斌副出席第七屆封裝產學技術研究發表會，另邀請到中山大學工學院長李志鵬及成功大學教授林光隆等嘉賓與會。

日月光集團今發表14件封裝技術專案，展現亮麗研發能量。圖／日月光提供
日月光集團今發表14件封裝技術專案，展現亮麗研發能量。圖／日月光提供
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