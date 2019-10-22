日月光發表14件封裝技術 高遮光薄型保護材料受囑目
2019-10-22 12:10
聯合報 記者王昭月
／高雄即時報導
封測大廠日月光今天在高雄廠舉辦第7屆封裝產學技術研究發表會，發表14件封裝技術研發成果，其中與學校共同開發的高遮光薄型保護材料，符合光學元件輕薄短小的需求，備受矚目。
半導體市場與物聯網、智慧製造、自動駕駛、5G通訊等技術的普及息息相關，面對這股國際趨勢，封測大廠日月光集團與成大、中山大學建構技術合作聯盟，激盪創新思維。
日月光今共發表14件封裝技術產學合作成果，其中高遮光薄型保護材料，可增加光的折反射次數，遮光率高達99%以上，並大幅減少材料厚度。另針對高階產品對於大傳輸頻寬與高電元效能的需求，也優化線路的設計，能有效抑制訊號間的串音干擾，提升高速數位訊號的傳輸品質。而透過3D模流模擬分析搭配類神經網路優化與應用，亦可預測IC在封膠製程中金線偏移的風險，有效縮短新產品導入時程。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
日月光集團資深副總洪松井表示，日月光為留住產業專才，扮演產業領頭羊角色，持續培育優秀人員，協助全台產業升級，日月光樂於成為產業夥伴的參考個案，進而帶動整體產業鏈的進步。
洪松井今早偕三位副總經理蔡裕方、陳俊銘、洪志斌副出席第七屆封裝產學技術研究發表會，另邀請到中山大學工學院長李志鵬及成功大學教授林光隆等嘉賓與會。
留言