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日月光封裝產學研發 封裝產學技術研究發表會登場

2019-10-22 11:56經濟日報 記者張瑞益／即時報導

半導體市場的成長，與物聯網、智慧製造、自動駕駛、5G 通訊等技術的普及息息相關，面對這股國際趨勢，全球半導體業者積極投入發展，封測大廠日月光集團更是長期推動產學技術合作，與成功大學、中山大學建構技術合作聯盟，今（22）日在日月光高雄廠研發大樓，舉辦「日月光第七屆封裝產學技術研究發表會」，提出14件封裝技術研發專案，展現豐沛的研發能量與亮眼成果。

日月光第七屆封裝產學技術研究發表會，邀請到中山大學工學院李志鵬院長、成功大學林光隆教授、日月光集團高雄廠洪松井資深副總經理、蔡裕方副總經理、陳俊銘副總經理、洪志斌副總經理等貴賓出席。

日月光集團洪松井資深副總表示，台灣為日月光最重要的發展基地，高雄廠持續創造在地就業機會，留住產業專才，並且以產業領頭羊的角色，培育優秀人員。產業人才的養成，不僅是為了公司，更是為了國內的半導體領域，協助全台的產業升級，日月光樂於成為產業夥伴的參考個案，進而帶動整體產業鏈的進步、創新研發、持續強化半導體國際競爭力。

日月光集團表示，半導體產業技術日益精進，為配合未來高端精密先進製程發展需求，與學校共同開發高遮光薄型保護材料，增加光的折反射次數，不僅遮光率達99%以上，更大幅減少材料厚度，符合光學元件輕薄短小的需求。

而高階產品對於大傳輸頻寬與高電元效能的需求，則以封裝結構的訊號完整性進行電磁模擬分析與推演，優化線路的設計，有效抑制訊號間的串音干擾，提升高速數位訊號的傳輸品質。

日月光半導體中山大學
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