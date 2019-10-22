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訂閱經濟帶動兩大商機 智慧生活基金看好

2019-10-22 10:00經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

蘋果（Apple）秋季新品發表會除了iPhone 11系列三款機型問市外，Apple TV+ 影音服務可說是最受矚目的新產品，宣告訂閱經濟時代已經來臨，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，支持訂閱經濟背後的關鍵技術包括行動支付、FinTech，在訂閱經濟催化下，預期全球行動支付CAGR年均複合成長率自2017年至2022年將達48%，智慧生活基金後市看好。

蘇聖峰指出，訂閱經濟的破壞式創新比共享經濟範圍更廣、比傳統會員制更有彈性：萬事萬物都有機會從買斷改成訂閱，產品可能是實體資產，也可能是內容、軟體或服務。

由於訂閱經濟帶動科技巨擘新的成長爆發力，今年包括亞馬遜、微軟市值皆破兆美元，蘋果在發表最新款 iPhone 11（起跳售價從上一代的 749 美元降至 699 美元）及 Apple TV+ 影音訂閱服務後股價跳高，市值也跟著重返 1 兆美元大關，2019年股價漲逾4成，不畏中美貿易戰衝擊。

蘇聖峰表示，FinTech受關稅、中國經濟與聯準會政策變化等影響較低，並具有三大利基點，包括，電商、非現金與感應支付、區塊鏈甚至群眾募資的繁榮帶來了穩健的長期成長動能。

另外，不僅巨頭透過併購擴張領域，傳統銀行或金融服務業者也加速轉型，併購熱潮的加溫有利於產業維持高速發展；金融科技能與雲端、人工智慧、大數據等新科技完美結合。蘇聖峰指出，FinTech深具長線成長爆發力，對智慧生活相關基金具正面助益。

AppleiPhone 11
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