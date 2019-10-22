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現金燒不停 Netflix發債20億美元籌措財源

2019-10-22 03:17經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

串流影音巨擘Netflix 21日表示，將發債20億美元為生產內容及其他支出籌措財源，聞訊股價小幅下跌。

Netflix固定發債，以擴增原創電視節目及電影內容。Netflix 分別於去年10月、今年4月發債，上次發債規模為20億美元。

Netflix仍將持續燒現金，畢竟串流影音市場多家大咖爭食，包括迪士尼的Disney+、蘋果的Apple TV+、華納媒體的HBO Max、NBC環球的Peacock都來分一杯羹。Netflix在上季財報看淡這些新進串流平台的威脅，表示數十億美元的內容預算，使其得以在必要時於新計畫上「放膽出擊」。

Netflix今年稍早表示，燒現金將在今年達到高峰，之後會和緩，並於最近的致股東函重申此一預期。

串流影音巨擘Netflix。路透。
串流影音巨擘Netflix。路透。
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