AI學校已培養500人 東海大學表示這波浪潮不缺席

2019-10-21 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台灣人工智慧（AI）學校台中分校在東海大學召開第四期，執行長陳昇瑋表示，台灣人工智慧學校一年來在全台共開設4個校區，至今已為全台培養5,500 位 AI 人才。另東海大學學務長羅文聰說，校方預計成立專屬AI中心的規劃。

陳昇瑋説以「人工智慧民主化在台灣」為題演講本次的開學典禮，他表示，隨著人工智慧應用逐漸蓬勃發展，許多產業已開始發展相關應用，如智慧製造、金融與醫療產業等。台灣人工智慧學校不只是學校，也將朝向產業連結、社群交流、職涯發展、顧問諮詢、技術推廣與新創輔導，積極培養人工智慧技術人才。而這一期也會有些創新，新增經理人班的專題成果。

東海大學校長王茂駿代表致詞，東海大學學務長羅文聰也受邀主題演講，以「AIA + 東海AI中心」為題，說明學校積極發展AI的足跡，以及未來將成立專屬A I中心的規劃。

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東海大學校長王茂駿以地主身分歡迎並恭喜所有AI學校的新學員，得到一個難得的進修機會，透過四個月在AIA非常優秀的領導、教學及訓練下幫助大家在AI領域深度學習。

王校長說，現今是人工智慧時代，廣泛運用在不同領域，也帶來些新的契機，包括智能化的系統與產品，也帶動人才大量需求。

而東海在這波AI浪潮不會缺席，學校去年也與亞馬遜AWS合作成立雲創學院，並規劃跨領域整合課程進行數位化學習。期望藉由實習及動手實做，培育學生對AI的能力，並增加學生的就業力。

東海大學學務長暨AI中心主任羅文聰進行「AIA + 東海AI中心」主題演講，特別介紹，近年東海大學積極發展AI的歷程，包括與AWS亞馬遜、人工智慧學校、五大工業區產學訓聯盟、台中榮總，與大渡山協會簽署AI框架合作，挹注東海全力發展AI，希望建立產業連結平台，逐步成為中部AI HUB 。