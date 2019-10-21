iPhone銷售暢旺、筆電季底效應發威 資訊通信接單彈升
2019-10-21 19:37
經濟日報 記者江睿智
／即時報導
今年9月我國接單雖續呈11個月負成長，但接單情勢黑中透堅，9月資訊通信產品接單較上月彈升47.2%。經濟部統計處長黃于玲今（21）日表示，手機新品上市，帶動組裝代工訂單成長，再加上筆電「季底效應」發威，使得接單優於預期。
她指出，手機新品上市效應帶動訂單，年底看得到，但是否能續強到、帶動訂單大幅成長，有待進一步觀察。
經濟部指出，9月資訊通信產品接單金額154.2億美元，月增47.2%，力道驚人。年減僅1%，更進一步帶動電子、光學器材產品接單，使得我9月整體接單表現不差。
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黃于玲表示，資訊通信產品接單增加，主因國際品牌智慧手機新品、智慧穿戴新品上市，帶動組裝訂單成長，加上筆電「季底效應」（指廠商趕在季底推優惠出清），筆電銷售增加。
她也指出，9月電子產品接單也月增13.1%，主因是終端新品陸續推出，年底備貨及5G布建需求增加，帶動IC設計、晶片通路商及記憶體等接單成長。
因智慧手機新品、筆電銷售佳，因此推升9月外銷訂單海外生產比。經濟部統計指出，9月外銷訂單海外生產比突升至57%，較8月驟升6.6個百分點。
黃于玲分析，主要是我資訊通信、電子、光學器材等貨品海外生產比重原本偏高，智慧手機、筆電銷售佳，自然會帶動海外生產比重提升。她並認為，9月外銷訂單海外生產比突升，屬季節性因素。因年底向來是歐美銷售旺季，帶動我第3季訂單，過去每年第3季我接單海外生產比都有偏高情勢。
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