LG全台首家智慧家庭聯網體驗館 24日開幕

2019-10-21 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



LG貼心服務嶄新體驗， 全台首家「智慧家庭聯網體驗館」將於24日開幕，訴求智慧生活再升級，輕鬆串聯各種裝置，讓智慧便利全方位操控。

台灣LG指出，位於台北市內湖的總公司服務中心，全台首家「智慧家庭聯網體驗館」，讓消費者對LG產品體驗再升級，以維修服務與情境式產品體驗， 感受美好生活，並強調創新服務再升級。