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錢櫃提行政訴訟 公平會：尊重

2019-10-21 18:55經濟日報 記者翁至威／即時報導

公平會四度禁止錢櫃、好樂迪結合，錢櫃今（21）表示將向台北高等行政法院提出行政訴訟。公平會官員表示，禁止錢櫃、好樂迪結合一案是經過公平會委員會議通過，目前尚未收到錢櫃或台北高等行政法院通知，但公平會尊重業者提出行政訴訟的權利。

官員表示，此案審查過程中，不僅委外辦理視聽歌唱服務消費者行為調查，也舉辦座談會，邀請錢櫃、好樂迪進行報告，並邀集學者專家、產業主管機關、消保機關、上下游業者及水平競爭業者，是在廣泛且充分討論後，仍認定兩者結合有限制競爭疑慮，因而做出決議。

錢櫃公平會
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