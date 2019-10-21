Yahoo母公司Verizon Media 加入中華電5G領航隊

2019-10-21 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／台北即時報導



2020年即將迎接「5G元年」，Yahoo奇摩母公司Verizon Media，今（21）日宣布加入「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」，期許攜手台灣產業展開多元合作，提升影音娛樂內容應用領域帶來即戰力。隸屬Verizon Media旗下、在台發展多年的Yahoo，可望直接受惠。

「5G超高速、低延遲、大連結的特性，將引領人們邁入10倍速的狂飆時代！」Verizon Media亞太區共同董事總經理王興出席活動，表示5G影響性可喻為第四次工業革命，同時將推動所有產業數位轉型，加入中華電信5G領航隊，可望全面加速在地內容應用發展，期待透過科技與內容的結合，創造5G應用的更多可能，為台灣社會帶來更多美好的轉變與正面力量。

為加速推動台灣5G發展，中華電信5G領航隊自成立以來，與國內外產業、官方、學界與研究單位逾50個機構及企業結盟，以2020年領航台灣5G商用為目標，共同建構5G產業鏈。Yahoo深耕台灣超過20年，將整合母公司Verizon Media的全球資源，致力發展5G世代的多元創新內容應用。

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中華電信5G領航隊共同執行長暨中華電信執行副總林國豐指出，中華電信積極發展5G產業鏈上的各種合作機會，未來五年全球線上影音市場將快速成長 ，對消費者來說最有感、超快速發展的5G應用領域，將首先發生在影音娛樂，Verizon Media正是這領域的佼佼者，期待未來雙方共同發想打造各種創新應用，提升軟體、內容與創新能量，加速台灣5G服務及產業發展。