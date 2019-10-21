華通大陸重慶二期廠區奠基 最快2021年量產

2019-10-21 18:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／即時報導



PCB廠商華通大陸重慶二期廠區近日完成奠基儀式，華通今（21）日提到，該廠區最快2021年6月才會正式量產，目前看市場需求仍屬於相對供需平衡階段。

華通大陸重慶二期廠區規畫，總投資約人民幣25億元、最大可年產500萬平方呎HDI電路板產能。

至於先前韓系板廠三星與LG集團旗下兩家PCB板廠近期淡出HDI生產，其中LG板廠轉作載板，預計產能轉移東南亞，在產能轉移調度的空窗期，華通也積極爭取車用HDI市場機會。