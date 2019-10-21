台灣消費者5G意願大調查 九成聽過5G、八成想轉換

2019-10-21 17:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



Verizon Media今(21)日宣布加入「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」，同時與中華電(2412)發表台灣消費者5G意願大調查，有高達九成受訪者聽過5G，並對其高速傳輸特性最有印象；有超過八成消費者願意轉換使用5G服務，其中高畫質影音、智慧生活（包括遠端醫療、遠端控制救災、遠端照護、物聯網/智慧家電）、AR應用三大發展領域備受期待。

Verizon Media國際消費者洞察暨數據分析總監蘇建勳指出，5G不只是電信或網路科技上的進步，更重要的是如何透過滿足消費者需求、掌握產業升級甚至是全新營運模式的機會。

從調查中發現，超過九成(92%)消費者聽過5G，其中近八成(77%)對其高速傳輸特性最有印象，更有四成消費者認為5G將為人類生活和社會各層面帶來顛覆性的影響，近六成(56%)消費者期望5G能在未來1~2年內完全普及，並有逾八成(83%)有意願轉換為5G服務，這些數據清楚反映出消費者對於5G相關應用與服務的期待。

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進一步探詢消費者最期待的應用，主要聚焦三大領域：高畫質影音、智慧生活（包括遠端醫療、遠端控制救災、遠端照護、物聯網/智慧家電）與AR相關應用。其中，七成以上(74%)消費者有體驗過AR擴增實境，約有八成曾體驗過AR的消費者，認為AR將提供更富娛樂性、互動性及身歷其境的體驗，並帶來更智能便利的生活，旅遊、購物、遊戲則是消費者最期待應用AR的三大領域。

根據思科研究，至2020年，將有超過75%的全球行動數據流量來自影音，2021年時影音內容將佔所有網路流量的 80％；透過5G則將帶來更快速穩定、更高畫質的影音串流及內容服務，建構更豐富的沉浸互動體驗平台，並讓AR、VR、360環景等XR創新技術應用更為普及。

為加速推動台灣5G發展，中華電5G領航隊自成立以來，已與國內外產業、官方、學界與研究單位逾50個機構及企業結盟，以2020年領航台灣5G商用為目標，共同建構5G產業鏈。

中華電5G領航隊共同執行長暨執行副總經理林國豐指出，5G將翻轉產業生態，帶來新時代，也是導引出各種新商業模式的重要關鍵。中華電積極發展5G產業鏈上的各種合作機會。

他指出，未來5年全球線上影音市場將快速成長，對消費者來說最有感、超快速發展的5G應用領域，將首先發生在影音娛樂，Verizon Media正是這領域的佼佼者，期待未來雙方共同發想打造各種創新應用，提升軟體、內容與創新能量，加速台灣5G服務及產業發展。