搶搭5G最上游商機 鎖定相關ETF就可參與

2019-10-21 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



美國費城半導體指數最近收盤價1,590.09點(截至10月18日)，今年來指數累積報酬率38.59%，為主要美股指數中最佳，國泰費城半導體ETF（00830）ETF經理人游日傑表示，未來十年5G、AI、物聯網等長期趨勢，將使半導體產業繼續保持快速增長，費城半導體指數涵蓋包括台積電ADR在內的30檔美國掛牌半導體公司，長期布局相關ETF，投資人可參與到最上游、高毛利的5G商機。

美中貿易協商在10月11日終見曙光，有機會達成首階段協議，激勵當日晚間美股急漲，其中以代表半導體趨勢的費城半導體指數漲幅最大，達2.27%；統計至10月18日，美國費城半導體指數最近收盤價1,590.09點，今年以來指數累積報酬率達38.59%，為主要美股指數中最佳，目前10日線位在1,579.71點，月線位在約1,567.8點。

游日傑指出，半導體是電子設備中不可或缺的元件，未來十年5G、AI、物聯網等長期趨勢，將使半導體產業繼續保持快速增長。根據調研機構Statista指出，全球半導體市場預計將從2019年的約5,770億美元，增長至2024年的8,315億美元。

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游日傑表示，近期許多手機、電信大廠，都積極進行5G布局，5G相關上、下游產業鏈，可概分為5G晶片、網絡規畫、基站類、光纖模組，下游終端設備等等，其中又以5G晶片等半導體需求毛利率最高，可達50%以上。

游日傑舉例說明，以費半指數重要成分股進行觀察，泰瑞達受惠於5G基地台需求加速，主力商品SoC晶片今年第2季銷售金額為5.64億美元，較第1季成長14%，毛利率約57.5%； 此外，Qorvo公司生產的無線射頻（RF）晶片，未來在5G基站建置下，每個設備預計可提供高達1,200美元的RF晶片銷售機會。

另外，今年4月蘋果與高通達成和解，激勵高通股價單日上漲約23%，即是因為蘋果的5G手機計畫，若無高通晶片將無法實現，由此可知晶片廠在5G趨勢中的關鍵地位。

游日傑表示，費城半導體指數涵蓋包括台積電ADR在內的30檔美國掛牌半導體公司，長期布局相關ETF，投資人可參與到最上游、高毛利的5G商機。觀察國泰費城半導體ETF，截至10月18日，近一周漲幅約3.49%；今(21)日收15.35元，下跌0.09元。