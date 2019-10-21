親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

陳同佳來台受審會怎樣？ 黃暐瀚：台灣會一秒鐘矮化嗎？

高中三年不敢拿下口罩 戽斗妹變臉後終能好好吃碗麵

TSIA年會31日新竹國賓登場 聚焦AI及5G

2019-10-21 17:17經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

台灣半導體產業協會（TSIA）2019年會，將於10月31日下午在新竹國賓大飯店10樓國際會議廳舉辦。由理事長台積電董事長劉德音親自主持。

TSIA今年邀請到微軟沈向洋執行副總裁(人工智慧及研究團隊)，擔任Keynote演講嘉賓，於會中發表「TheFuture of AI and Technology」專題演說。並由聯發科技蔡力行執行長主持「5G論壇-台灣半導體產業在5G時代的機會與挑戰」，邀請多位產官學研知名專家和與會者互動，共同尋求台灣半導體產業持續成長之契機。同時會中也將頒發2019年 TSIA半導體獎，期望年輕精英人才能進入前瞻半導體領域。

沈向洋在微軟已有20幾年的經驗，曾協助成立微軟中國研究院，擔任過微軟亞洲研究院院長及微軟全球副總裁，專責開發微軟Bing搜尋引擎，目前領導微軟人工智慧及研究團隊，讓我們拭目以待這場精闢的演講。

壓軸將是由聯發科技執行長蔡力行主持的「5G論壇」，主題為「台灣半導體產業在5G時代的機會與挑戰」。邀請科技部政務次長許有進、廣達總裁林百里、Microsoft執行副總裁沈向洋、日本NTT DoCoMo資深副總 Takehiro Nakamura、中華電信執行副總林國豐、台積電副總經理張曉強擔任與談人。聯發科技為世界領先的5G通訊晶片設計業者，蔡執行長將引領論壇討論，擘劃5G願景。

科技部主管台灣科技發展，推動5G研發計畫，許政次將分享科技部在5G與半導體產業的政策方向。廣達集團林總裁為台灣電子資訊產業發展的重量級人物，將就5G與AI的結合，提出超級互聯世界的願景。

Microsoft為世界AI與軟體產業的佼佼者，沈執行副總將分享5G潮流下AI應用的觀點。日本NTTDoCoMo積極採用5G，已於今年9月在日本提供5G預商用服務，Nakamura資深副總將帶來珍貴經驗。中華電信為台灣電信營運的龍頭，林執行副總將對於台灣5G建置與應用，分享寶貴意見。台積電掌握世界先進晶片製造的領先地位，張副總經理將由半導體產業的角度，洞察5G產業發展。來賓皆為科技界的傑出菁英，可說是一時之選。預期透過產、官、學、研不同的觀點，共同激盪出5G時代願景與藍圖，精采可期。

同時，會中將頒發2019 TSIA半導體獎，鼓勵優秀年輕學子進入前瞻半導體領域。2019年TSIA半導體獎(具博士學位之新進人員)由國立清華大學資訊工程系李濬屹助理教授及國立交通大學國際半導體產業學院管延城助理教授獲獎。TSIA半導體獎(博士研究生)則由台大、交大、清大、成功、中山等5校10位博士班同學獲獎。

5G半導體微軟
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

精誠取得傑克斯德Red Hat雲平台資源

2019-10-21 14:43

5G合作 放眼內容、沉浸式行動影音新商機

2019-10-21 14:43

全球平板電腦明年出貨 難守1.3億台

2019-10-21 14:43

Verizon Media加入中華電5G領航隊

2019-10-21 14:43

日月光投控SiP看年增13% AiP明年下半年可放量

2019-10-21 12:36

宏達電攜手羅浮宮 透過VR讓觀眾深入了解蒙娜麗莎畫作

2019-10-21 12:07

矽創母以子貴 股價一度衝193元新天價

2019-10-21 11:32

蘋果明年新品連發可期 鴻海工業富聯搶賺機殼財

2019-10-21 10:36

宏達電攜羅浮宮 史上首次蒙娜麗莎虛擬實境體驗

2019-10-21 09:22

宏達電區塊鏈手機推平價版 挹注第4季動能

2019-10-21 09:17

結合AI、成功打造人機協作新模式 中華電獲卓越客服大獎

2019-10-20 23:32

台積攻5奈米 完封三星

2019-10-20 23:28

韓手機指紋辨識出包 拖累台廠

2019-10-20 23:24

台歐攜手 建構5G產業鏈

2019-10-20 23:22

台積、三星對尬 擴至車用市場

2019-10-20 23:18

台積衝先進製程 帶旺設備業

2019-10-20 23:18

三星手機狀況連連…蘋果乘機搶市 蘋概振奮

2019-10-20 23:17

台歐合作計畫 我進軍全球關鍵

2019-10-20 23:17

搶攻車聯網！台積電尬三星 外資看好「它」

2019-10-20 21:40

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58
看更多

熱門文章

韓手機指紋辨識出包 拖累台廠

2019-10-20 23:24

台積攻5奈米 完封三星

2019-10-20 23:28

八大公股行庫明年全面加薪 但這五家不加薪

2019-10-21 10:52

美女總座胡愛偉領軍 洲際酒店集團2020插旗大直

2019-10-21 09:54

醫療險濫賠？ 2大措施接棒防堵

2019-10-21 00:53

搶攻車聯網！台積電尬三星 外資看好「它」

2019-10-20 21:40

銀行系統出包 金管會要求2小時補漏

2019-10-21 00:52

黃國昌批打囤房卻步 財長不滿：不是只有你能喊

2019-10-21 12:00

三星手機狀況連連…蘋果乘機搶市 蘋概振奮

2019-10-20 23:17

黃國昌質疑不打房 財長回嗆：打房不是只有你能講

2019-10-21 12:40

公股銀：五大傳產Q4很旺

2019-10-20 23:16

銀行系統出包 拚2小時修復

2019-10-20 23:34

每年上繳國庫1800億元 央行：已經是極限

2019-10-21 09:52

星宇A321neo首架新機28日抵台 拍到有機會得機票、相機

2019-10-21 11:10

銀行10業務線上辦 網路貸款OK…

2019-10-21 01:02

公股行庫員工有福了 老闆們舉手證實：明年會加薪

2019-10-21 10:52

買保險時有舊疾不說 小心保險公司不賠

2019-10-20 18:44

高回饋 玉山銀躍Q3發卡王

2019-10-20 23:18

兆豐銀 將發10億元綠債

2019-10-20 23:30

台積衝先進製程 帶旺設備業

2019-10-20 23:18

台積、三星對尬 擴至車用市場

2019-10-20 23:18

國銀提報衝擊容忍度…4小時 被打槍

2019-10-20 23:33

美食外送注意了 財政部將全面追查外送平台

2019-10-21 11:13

台歐攜手 建構5G產業鏈

2019-10-20 23:22

蘋果明年新品連發可期 鴻海工業富聯搶賺機殼財

2019-10-21 10:36

三星砸錢買EUV設備 尬台積掀軍備賽

2019-10-21 14:43

北市府：雙子星案 南海早喪失最優申請人資格

2019-10-20 20:09

減稅效應 明年稅收預算成長減緩

2019-10-20 23:46

英國5台資銀行 將強化風險抵禦

2019-10-21 01:05

藍俊昇專訪／慧洋航運升級 迎接成長期

2019-10-21 00:10

雙子星案 南海馬頓團隊轟北市府罔顧司法救濟精神

2019-10-20 19:18

結合AI、成功打造人機協作新模式 中華電獲卓越客服大獎

2019-10-20 23:32

宏達電區塊鏈手機推平價版 挹注第4季動能

2019-10-21 09:17

NASA黑客松閉幕 亞馬遜野火激發靈感奪冠

2019-10-20 20:14

中信金總座吳一揆看亞錦賽 直說就是這個字

2019-10-21 12:21

矽創母以子貴 股價一度衝193元新天價

2019-10-21 11:32

台歐合作計畫 我進軍全球關鍵

2019-10-20 23:17

子女婚嫁贈與 享100萬元免稅

2019-10-20 22:07

鋰電池研發拿諾貝爾獎 立委籲原能會組儲能國家隊

2019-10-21 11:52

藍俊昇專訪／藍氏經營學 寫獲利傳奇

2019-10-21 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top