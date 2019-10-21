宏達電區塊鏈手機推平價版 挹注第4季動能

2019-10-21 09:17 中央社 台北21日電



宏達電推出區塊鏈新機EXODUS 1s，這是HTC內建硬體錢包創新機種EXODUS 1的平價版本，售價新台幣5990元，首波在歐洲、台灣、中東等市場發售，將有助於宏達電第4季營運表現。

宏達電宣布，EXODUS 1s以新台幣5990元的定價，瞄準想要進入加密虛擬貨幣世界並首次接觸及利用區塊鏈技術功能的族群， 也可以等值的比特幣 （BTC）、以太幣 （ETH）、萊特幣 （LTC）、幣安幣 （BNB）、比特現金 （BCH） 等虛擬貨幣購買。

宏達電表示，EXODUS 1s猶如將金融服務移轉至個人手中，在智慧型手機上擁有比特幣的意涵令使用者自己本身就能執行如在銀行的服務，可以在行動裝置上完成虛擬貨幣購買、出售、發送、接收、交易、借出和借用款項，甚至可以有借貸生利息等銀行服務，「就像口袋裡的瑞士銀行」。

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EXODUS 1s首先將在歐洲、台灣、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國推出，後續發售地區將擇期公布，市場看好，平價價格瞄準區塊鏈手機的嘗鮮族群，有助於打開銷量，挹注第4季營運動能。

宏達電9月營收回溫，不但重返10億元大關、月增73.7%，也睽違2年多，月營收年增率首度轉正，展望第4季，宏達電看好HTC VIVE Cosmos開賣與區塊鏈手機為後續營運增添動能。

EXODUS 1s是首支提供比特幣完整節點功能的智慧型手機，也是一款結合硬體錢包與完整比特幣節點的智慧型手機。HTC首席去中心化長陳信生表示，EXODUS致力於賦予使用者完全的權力，先前HTC讓使用者真正擁有自己的金鑰，現在則能更進一步讓使用者可以執行自己的完整比特幣節點，HTC讓使用者取得通用金融工具。