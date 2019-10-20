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搶攻車聯網！台積電尬三星 外資看好「它」

2019-10-20 21:40經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

看好車聯網商機，外電報導，台積電最新規劃搭載7奈米的車用半導體解決方案，對手三星也宣布專攻車聯網的8奈米方案，雙方戰場將延伸到車用市場；對此外資分析，由於過往台積電均以領先的技藝大敗三星，未來可能再度搶下汽車市場江山，並成為進一步成長的主要動能。

根據外電報導，台積電此次與美國電子設計自動化業者ANSYS，共同推出名為「汽車可靠性指南2.0」的解決方案，主要結合ANSYS的IP技術和台積電的7奈米先進製程；相較目前台積電採用16FCC支援車用晶片，新方案具備更能因應新一代汽車系統的高嚴謹性和安全要求。

台積電表示，新方案的流程主要納入電遷移、自體加熱和晶片封裝產熱等熱可靠度分析、靜電和統計EM預算（SEB）分析；預期該車用級7奈米製程，有望於2020年認證。而目前晶片大廠新思和安謀已分別採用台積電的7奈米，推出車用級IP與處理器。

三星則宣布推出8奈米解決方案，但細節透露不多，僅表示由其10奈米進行技術的延伸，可滿足車用半導體對可靠性和穩定性要求，也符合常用的認證規格。

外資表示，目前三星支援車用晶片的製程為14奈米和28奈米，若切入8奈米將是一大進步，不過台積電發展更為領先，除了7奈米有車用客戶採用，拉高新方案被採用的可行性，現階段台積電車用業務也有良好基礎，可望吸引更多車用晶片投放。

瑞信和美銀證券統計，台積電第3季營收有4%來自車用客戶，今年車用營收貢獻也可望達到4%，換算有近新台幣427億元的收入。瑞信並看好，2015-2021年台積電車用業務收入複合成長7%，是次於物聯網、手機和高效運算的第四大成長部門。

瑞信亞洲半導體產業研究主管艾蘭迪表示，車聯網發展速度晚於5G、雲端，近年成長性相對落後，但隨著長期商機浮現，在車用客戶增加下，有助強化台積電7奈米的客戶結構。

電動車市場成長，台積電和三星都搶攻。路透
電動車市場成長，台積電和三星都搶攻。路透
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台積電奈米三星
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