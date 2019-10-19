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公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

世界先進發獎金共3,240萬元 2020年拚大幅成長

2019-10-19 12:00經濟日報 記者黃晶琳／即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）今（19）日舉行家庭日，世界先進董事長方略表示，雖然2019年對於半導體跟全球產業都是挑戰一年，雖然大環境充滿挑戰，但管理階層跟同仁都非常努力，管理團隊決定，級職34以下，本籍、外籍、僱傭、直接、間接員工，加發6,000元獎金，期待2020年營運有大幅成長。

世界先進符合加發6,000元獎金的員工人數約5,400人，將發出3,240萬元。

方略表示，今年是公司成立25周年，把家庭日擴大為趣味運動會，看到同仁表演，充滿活力跟創意，讓人耳目一新。

方略指出，2019年對半導體產業充滿挑戰，也是辛苦的一年，在美中貿易大戰影響全球經濟，投資者信心跟消費者信心下滑情況下，各行各業都很辛苦，世界先進前三季表現算差強人意，但持續投入技術開發，也維持獲利表現。

方略指出，2019年初買進格芯新加坡廠，是世界先進第四個8吋晶圓廠，不僅客戶肯定此項投資，明年新加坡廠加入，可望帶動一波大幅成長，更對於世界先進往下看未來發展，是很好的契機。

展望2020年，方略表示，希望明年經濟不確定因素排除，2020年希望大幅成長。

世界目前有三座8吋晶圓廠，2019年平均月產能約20.9萬片，市占率約1.5%，全球晶圓排名第八，為純8吋晶圓代工製造廠。

今年初世界先前收購格芯新加坡廠，新產能將與2020年加入，法人看好2020年世界先進可望創營運新高表現。

世界先進董事長方略在家庭日中與原住民小朋友同樂。記者黃晶琳／攝影
世界先進董事長方略在家庭日中與原住民小朋友同樂。記者黃晶琳／攝影
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晶圓廠
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