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奇美推一台近200萬元液晶顯示器 帝寶住戶已下訂一台

2019-10-18 18:54經濟日報 記者張義宮／即時報導

奇美集團旗下新視代的奇美家電發表國產品牌最大尺寸的120吋液晶顯示器，採用群創 (3481)電視面板，今年坐穩台灣電視市場前三大；奇美家電總經理余泯樂指出，這台120吋Android TV賣價198萬元/台，已有帝寶住戶下訂一台。

他強調，繼全台首發98吋後，再度展示其優異的技術力，推出國產最大尺寸120吋液晶顯示器U系列，該機型不但擁有廣色域面板，還具備120Hz、HDR、local dimming等高規格，極致畫質不在話下；而開放式娛樂平台讓多元化的用途帶給消費者更遼闊的體驗。

在銷售主力R系列上，奇美推出全新Google認證Android大4K HDR R5系列為具備Android 9.0影音平台的大尺寸顯示器，從55至75吋一應俱全，並內建多種智慧功能，語音搜尋一鍵完成，全系列採用全球第一奇美實業的專業光學板材。

他表示，今年、明年台灣液晶電視市場規模都約在100萬台，屬於成熟市場，奇美的行銷策略為產品大尺寸化、高規格化來帶動換機潮，並以提高單價來挹注營收成長的動能。

奇美家電18日舉行年度新產品發表會，展示全系列家電新品，包括滾筒洗衣機、DC節能壁扇。余泯樂指出，同步看好空調及小家電市場，攜手全球白色家電巨頭Midea美的與其在台銷售公司共同開拓台灣市場，在台銷售Toshiba生活家電商品以及Midea空調商品，對於今年營收將有7%至8%成長可期，明年目標挑戰二位數增長。

今年奇美品牌的液晶電視銷售量目標15萬至16萬台，前九月已銷售11至12萬台電視，明年在大尺寸、Google電視等的帶動換機潮刺激下，目標維持今年的銷售水準。

余泯樂說：「台灣的液晶電視市場成熟化，有固定的換機潮，例如40/43取代32吋、32吋取代24吋等，加上奇美電視的尺寸多元化，50吋以上大占銷售量一半。去年發表98吋大尺寸液晶電視累積接單已達50多台，又以商用為主。」

一台近200萬台的液晶顯示器來了，奇美的帝寶客戶買了一台。記者張義宮／攝影
一台近200萬台的液晶顯示器來了，奇美的帝寶客戶買了一台。記者張義宮／攝影
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