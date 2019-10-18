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《小丑》：這個吃人社會，就是精神疾病製造商

2019 Interbrand全球最佳品牌排行榜 三星電子入榜

2019-10-18 18:45經濟日報 記者張義宮／即時報導

三星電子今天宣佈以高達611億美元的品牌價值，名列Interbrand「2019年全球最佳品牌」第六名，與去年排名持平，品牌價值上升二個百分點。

三星電子的成功主要歸功於下列因素，持續推出創新產品，滿足消費者的最新生活型態、潮流與需求，包括BESPOKE冰箱、Sero TV及Galaxy Fold。

奠基於未來創新技術的強勁成長動能，包括5G、AI人工智慧、物聯網和汽車業務。穩居全球半導體市場龍頭地位，以及領先業界的技術實力。

三星電子行銷長李英熙(YH Lee)表示，致力於深具意義的創新，以滿足消費者的喜好並改善生活，我們很高興實現了這些目標。為進一步提升品牌價值，我們將繼續聆聽消費者的心聲，透過創新引領社會轉型，共創繁榮的新未來。

隨著今年度Interbrand「全球最佳品牌」排行榜的出爐，「全球最佳品牌」高峰會將於10月23日在紐約市舉行。

Galaxy系列新機屢創銷售佳績，使三星電子的行動事業發揮亮眼表現。三星電子推出Galaxy Fold，成為折疊手機領域的領航者，並透過品牌故事「Do What You Can’t 挑戰你所不能」，引起廣大消費者的共鳴。於影像顯示事業方面，三星電子連續13年蟬連市場第一大品牌，不僅透過QLED 8K量子電視和MicroLED顯示器，為消費者帶來嶄新的觀賞體驗，也藉由The Sero、The Frame和The Serif的推出，滿足現今消費者的生活型態。在數位家電事業，三星電子仍持續領導頂級冰箱與洗衣機的市場地位，並藉由推出如BESPOKE等創新的差異化產品，持續為消費者帶來福音。

三星電子以領先業界的5G技術，推出首款5G智慧型手機。在促進AI和IoT的成型上，三星電子的5G技術發揮重要的影響力，以無與倫比的速度，加速自駕車時代的來臨。

在半導體事業方面，三星電子藉由開始量產業界首款12-gigabit (Gb) LPDDR5Mobile DRAM，以及首款採用100層以上單棧設計的第六代V-NAND，進一步擴大市場占有率。此外，三星電子持續加碼投資系統半導體領域，包括研發和生產設施的擴建。

市場領導地位與積極投資創新技術，是三星電子再次榮登排行榜的關鍵。三星電子不僅挹注資金於內部研發，也透過其與合作夥伴的策略結盟，積極擴大產品生態圈規模，並投資在各領域嶄露鋒芒的新創事業，包括汽車產業。

三星電子5G半導體
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