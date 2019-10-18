親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

MLB／洋基快掰了 太空人靠兩發三分砲取得聽牌

平反司法不法？戒嚴體制下，司法與軍法的距離

志聖攻半導體封裝市場 看好明年相關設備業績倍增

2019-10-18 11:54經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

志聖（2467）董事長梁茂生表示，占公司營收比重近五成的面板產業逢逆風，該公司六年前就開始布局半導體先進封裝市場，已躋身台積電封裝設備供應鏈，看好2020年半導體相關設備業績有望挑戰倍增目標。

半導體台積電志聖面板
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

今年半導體產值年減13%、10年來最大衰退 明年走出谷底

2019-10-18 11:29

鴻海大戰略 串起光學鏈

2019-10-18 01:08

被動元件龍頭村田喊市況回穩 國巨、華新科將迎拉貨潮

2019-10-18 01:08

台積資本支出加碼千億 歷年最大手筆

2019-10-18 01:08

台積Q3單季獲利逾千億 每天賺11億

2019-10-18 00:51

台積法說會後 兩外資調升目標價

2019-10-17 23:57

台積「化妝師」孫又文年底退休

2019-10-17 23:57

需求強勁 光學鏡頭廠明年再掀擴產賽

2019-10-17 23:57

法人：國巨、華新科營收爆發力可期

2019-10-17 23:57

暗示iPhone11帶動營運 童子賢：和碩業績「秋高氣爽」

2019-10-17 23:40

台積電資本支出上修4成 再增1224億

2019-10-17 23:32

台積電調高今年資本支出 預估介於140~150億美元

2019-10-17 16:35

中國智慧停車市場 台商下一個舞台？

2019-10-17 15:15

佳士達策略轉型三支箭 走出7年虧損期

2019-10-17 15:10

不畏挑戰 研華深耕土耳其

2019-10-17 14:39

RISC-V架構發展 可望帶動晶心科營運向上

2019-10-17 14:39

廣達開發第一台無人車 在美試跑

2019-10-17 14:39

i 11熱賣 童子賢：秋高氣爽、風光明媚

2019-10-17 14:39

盛群亮新品 推出AI影像辨識晶片

2019-10-17 14:39

「黑郭人士」威脅家人安全 郭台銘將採取法律行動

2019-10-17 12:14

郭台銘今年生日怎麼過？ 幕僚這樣說

2019-10-17 12:04

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58
看更多

熱門文章

明年儲蓄險保費篤定變貴！顧立雄：責任準備利率調降

2019-10-17 15:41

明年保費將變貴 儲蓄險恐漲30%

2019-10-17 23:41

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

2019-10-17 17:31

如何把名下房產轉給子女？超過五成民眾選這個方式

2019-10-17 19:38

上萬客戶帳戶餘額出錯 花旗銀行遭罰500萬元

2019-10-17 17:07

確定了！裕隆董事會通過 新店裕隆城暫停住宅區施工

2019-10-17 19:48

ATM跨行提領大當機 財金公司：工程師誤觸線路

2019-10-17 21:47

華銀主辦南港輪胎世界明珠都更聯貸 史上總銷規模最大

2019-10-17 18:37

公股金融股息繳庫 四年新高

2019-10-18 02:50

台積Q3單季獲利逾千億 每天賺11億

2019-10-18 00:51

家人過戶土地只繳土增稅 錯！

2019-10-17 14:39

茅台市值相當台積電 謝金河：兩岸資本市場風貌值玩味

2019-10-17 13:00

法人：國巨、華新科營收爆發力可期

2019-10-17 23:57

被動元件龍頭村田喊市況回穩 國巨、華新科將迎拉貨潮

2019-10-18 01:08

明年保費恐漲 壽險業憂心出現「保費懸崖」

2019-10-17 23:37

鴻海大戰略 串起光學鏈

2019-10-18 01:08

林口新創園啟動 蘇貞昌宣布兩大利多

2019-10-17 17:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top