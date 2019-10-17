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台積電上調資本支出至150億 將搶下5奈米100%市占率

2019-10-17 21:33經濟日報 記者黃靖文楊超丞／即時報導

台積電今(17)日召開第3季法說會，合併營收為2,930.5億元，稅後純益1,010.7億元，EPS為3.9元，營收及獲利雙雙創下歷史新高，展望2019年第4季，毛利率將能達到五成，台積電也上調資本支出至150億元，創下新高，看好未來5奈米量產後，將能搶下100%市占率。

台積電營收法說會
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