安永智慧科技論壇 助攻企業布署勞動力

2019-10-17 19:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／即時報導



安永所長傅文芳。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

物聯網及人工智慧帶來的智能自動化是企業改善現有商業流程的利器，安永聯合會計師事務所今（17）日舉辦「安永智慧科技論壇」，從企業在數位勞動力部署的實際案例，分享安永在商業流程再造及稅務科技上的實際觀察。

安永所長傅文芳指出，透過協助客戶導入RPA，透過智能控制改善資料輸入的效率及錯誤發生的比例，使企業的商業流程達到提高營運效率的目標，相關營運資料透過數據化的方式回傳至控制中心，能使公司管理階層對作業流程及人力資源做出更有效率的管理與配置。

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根據安永日前針對全球769位財務主管的調查，相關組織與部門擁有數位知識及準備非常重要，有65%認為在使用科技時將敏捷與品質建立於處理流程中，將是未來財務部門的優先工作。

此外，安永《2018年全球財務會計諮詢服務調查》(Global FAAS Survey 2018)則顯示，72%受訪者表示人工智慧(AI)將衝擊金融資料的分析洞察，是未來重要的科技；另外也有63%認為當地金融人員因為文化阻礙或抗拒，會是企業數位創新的障礙。

安永財務會計諮詢服務主管合夥人陳智忠表示，許多企業因繁雜的商業流程及高漲的人力成本而苦惱，因此如何改善現有的商業流程並提升效率，是目前企業最重要的課題。流程自動化是未來的趨勢，能協助企業透過布建數位勞動力，取代重複性高且附加價值低的工作；確保自動化流程下產出的產品具有高品質與競爭價格，並將資源轉而投入附加價值較高的領域。此外，企業還可以提升機器人的數量，將跨部門資源加以整合，達到資源利用最佳化。

陳智忠表示，企業布建數位勞動力可改善既有生產流程、會計流程、人力資源及其他作業流程，使企業能及時應對監管系統與法規的轉變，並在稅務規畫上做出更有效率的選擇。若能透過流程再造，改善流程中不必要的程序，進一步提升企業的營運效率，使管理階層更能掌握企業脈動，最終達成商業流程管理(BPM)及商業流程再造(BPR)目標。

安永企管公司資深經理李中信指出，企業智慧自動化應用趨勢從機器人流程自動化(RPA)、認知自動解決方案，再到發展AI解決方案，為效率面、控制面及決策面帶來便利性，特別是對優化金融流程有明顯成果。

李中信強調，要能夠成功應用智慧自動化，有六個關鍵步驟，分別是：導入數位化工具、訓練金融人員具備數位技能、成立跨部門小組研究與優化系統、打造無風險的數位文化，以及持續的優化，使系統更為敏捷。有這些關鍵步驟不斷循環精進下，智慧自動化的效果將更顯著。