鴻海集團加碼投資日本康達智 FIT砸17億元
2019-10-17 19:37
經濟日報 記者尹慧中
／即時報導
鴻海集團加碼投資日本康達智公司，由集團旗下鴻騰精密科技（FIT）在今（17）日宣布正式取得日本康達智特別股，投資金額約新台幣17億元(日幣59億元)。
鴻騰提到，為強化與日本康達智株式會社（カンタツ株式会社，以下簡稱康達智）在光學產品的合作，今日正式取得日本康達智特別股，投資金額約新台幣17億元(日幣59億元)，此次將是繼2019年1月31日取得康達智持股約4.6%後，再次加碼投資康達智特別股，預計完成稀釋後綜合持股達28.36%。
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未來在既有合作基礎上，鴻騰提到，將結合雙方優勢互補，擴大在消費性電子產品、車載鏡頭等光學市場的影響力。
鴻騰精密董事長盧松青表示：「鴻騰作為鴻海科技集團關鍵零組件主導公司，牽頭鴻海集團內各關鍵零件單位的合作，未來聯手康達智後，鴻騰精密、信揚科技、中揚光電等，在車用鏡頭、手機鏡頭的上下游布局將更加完整。」
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