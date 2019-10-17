又有新門市 小米台南西門專賣店今天開幕

2019-10-17 19:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



小米台灣攜手新光三越集團旗下法雅客，9月起陸續於新光三越台北南西三館及台中中港店，接連開設兩間百貨內小米專賣店，今天再宣布前進府城，開設雙方合作的第三家小米專賣店「小米台南西門專店」，也是小米在台灣的第15間實體門市。

小米台灣表示，為落實線下實體門市布局，看準台南中西區人潮帶動的消費商機，與法雅客合作開設的第三間小米專賣店，落腳於台南中西區的新光三越新天地小西門館。「小米台南西門專賣店」佔地近45坪，為新光百貨通路中坪數最大的小米專賣店，採半開架陳列方式提供超過200項小米台灣銷售的全品項產品，配置手機體驗、健康穿戴、旅行生活、智慧家居、影音視聽及配件周邊等展示區，提供用戶實機體驗。

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