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台印度產業鏈結高峰論壇 促成7項合作備忘錄

2019-10-17 18:25經濟日報 記者陳書璿／台北即時報導

為協助國內業者掌握印度市場龐大需求，由工業總會「亞太產業合作推動委員會」(CAPIC)與印度工商聯合會(FICCI)第三度攜手共同舉辦「2019年臺印度產業鏈結高峰論壇」，今(10/17)日在臺北國際會議中心盛大舉行，論壇篩選臺灣優勢及印度具潛力的領域如電子製造、智慧城市暨綠色科技、智慧車輛零組件等，進行深度互動及合作洽商，這次總計吸引200餘位業界人士參與，並促成包含電動車解決方案、電子精密材料、環保設備整廠輸出、高汙染產業廢水零排放等7項合作備忘錄簽署，而其中由華碩、訊連、網奕等業者與印度Haryana州資訊廳公開宣布成立智慧教室(POC)合作案，成為論壇的一大亮點。

本屆論壇開幕式由工業總會「亞太產業合作推動委員會」印度分組副召集人蔡豐賜與印度工商聯合會(FICCI)委員暨Dixon Technologies董事長 Sunil Vachani共同主持，邀請包括經濟部沈榮津部長、印度電子部薩哈尼次長(Ajay Prakash Sawhney)、印度臺北協史達仁會長擔任論壇貴賓。而印度方面也組織了近百人的大型訪問團抵臺出席論壇，除了官方部門如電子部、產業擴增局（Industrial Extension Bureau）、印度商工部官員出席，地方政府古吉拉特(Gujarat)、泰倫加納（Telangana）馬哈拉什特拉(Maharashtra)、北方邦(Utta)等各邦代表，以及印度重要企業Sahasra Electronics Pvt. LTD、HLBS Tech (P) Limited、ELCINA 、Alpha Design Technologies Pvt Ltd等高層參與，顯示本論壇推動3年來已積累一定的成果，並獲得各界高度認可與重視。

在美中貿易帶來衝突與不確定因素下，今年8月起印度陸續推出全面調降公司稅、外資新設分支或合資公司減稅、鬆綁住宅貸款法規、提供融資等政策利多，再加上擁有13億人口紅利，讓印度成為臺商全球價值鏈移轉的新據點，臺灣大廠如鴻海、緯創、聯發科、台達電、友訊等皆已前往投資。因此，為協助臺灣業者更有效進入印度市場，本次論壇活動以產業類別進行分組，包含電子製造、智慧城市暨綠色科技、智慧車輛零組件等分組論壇，讓雙方可以在這些領域進行深度交流，而其中的「G2B/B2B產業商洽會議」，更提供與會來賓與各地方官員、印度業者進行一對一商洽，深獲各界肯定與好評。

此次論壇不僅成功促成了臺印度雙方7項MOU的簽署，也正式宣布一件產業合作案，充分展現新南向工作的務實推進的具體成效。其中，在電子製造方面，臺灣岱輝與印度Smile Electronics洽簽合作意向，雙方將進行電子精裝材料的產品代工合作。

在智慧城市暨綠色科技方面，臺灣環保暨資源再生設備公會、中國生產力中心(CPC)、工研院、宏碁通信等與印度方聯合廢水處理與污染防治公會達成合作共識，將針對印度零排放與零廢棄物標準辦理創新技術培訓，以促進我綠色科技設備輸出；工研院材化所、CPC與印度皮革工業基金會(ILIFO) 將共同建置Pilot示範機組與智能控制系統，藉此推動ILIFO的會員採購我國廢水處理解決方案；同時，工研院材化所也與南印度製革與經銷協會(SITDA) 洽簽意向書，將整合臺灣水科技專家業者資源，向SITDA會員廠商進行實廠流程診斷、辦理培訓與示範機組合作；而網奕資訊則與印度Rooman Technologies合作，將針對印度當地學校及教育機構的需求共同推廣數位教育方案，並參與相關標案。

在智慧車輛零組件方面，我方高達能源與印度商Abhishek達成合作，將共同切入印度電動車市場的電力供應解決方案，以促成具有BMS設計能力的高達能源進入印度電動車供應鏈。

不論是新南向原因或是美中貿易的影響，均可清楚看到台印雙邊貿易總額正逐年成長；2017年臺印雙邊貿易總額約為63億美元，比2016年的50億美元成長27%，2018年更再提升為70億美元；而在投資方面更是成長驚人，2016年僅有1500萬美元的投資，但到了2018年卻大幅增加至3億6千萬美元，成長高達23倍。尤其近年來臺印度之間已簽署「臺印度雙邊投資協定」及「優質企業相互承認協議」，更提供雙邊業者在投資權益及人身安全等各方面的完整保障。因此，據工總觀察，目前還有許多業者表達有興趣投資印度，預計未來可望再創造一波新的投資高峰。

印度智慧城市電動車
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