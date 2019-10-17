Garmin推vívomove新品 女星莫允雯站台
2019-10-17 18:00
經濟日報 記者何佩儒
／即時報導
Garmin今天宣布推出新的vívomove系列，為擺脫過去運動表的陽剛形象，除了推出16種不同風格選擇，也邀請女星莫允雯站台，期吸引更多女性用戶。
Garmin亞洲區行銷與業務協理林孟垣表示，今年是Garmin品牌30周年的里程碑，因應不同消費族群而生的智慧穿戴裝置持續創新，包括高階智慧工藝腕錶MARQ系列、Forerunner專業跑錶線的更新，與今天發表健身休閒產品vívomove系列與 Venu新品的推出，展現品牌更成熟的產品線與發展策略。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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林孟垣指出，今年第2季全球智慧手表出貨量為 1,230 萬支，需求持續上升，反映在Garmin端，也有亮眼表現，Fitness健身休閒產品線一直占全球Garmin總營收將近30%佔比，第2季健身休閒產品收入來到2.52億美元，較去年同期成長12%。成長動能來自於健康意識抬頭、全新消費族群的挹注。
Garmin指出，針對不同族群 vívomove系列提供完整的風格穿搭提案，除了表圈配色，還有表面大小以及不同材質表帶的搭配，除了健康監測等功能，也可以展現時尚，希望吸引更多女性及新使用者。vívomove系列建議售價8,490元至17,990元，25日上市。
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