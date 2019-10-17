魏哲家：台積電營運表現將會優於整體產業平均值

台積電下午舉行法人說明會，台積電總裁魏哲家、財務長黃仁昭、企業訊息處資深處長孫又文等出席法說會，台積電公布第三季財報，合併營收約2930.5億元，季增21.6%、年增12.6%，創單季營收新高，稅後純益約1010.7億元，季增51.4%、年增13.5%，每股盈餘3.9元，也創單季獲利歷史新高，魏哲家表示台積電營運表現將會優於整體產業平均值。台積電下午舉行法人說明會，台積電總裁魏哲家（中）、財務長黃仁昭（右）、企業訊息處資深處長孫又文（左）出席法說會，台積電公布第三季財報，合併營收約2930.5億元，季增21.6%、年增12.6%，創單季營收新高，稅後純益約1010.7億元，季增51.4%、年增13.5%，每股盈餘3.9元，也創單季獲利歷史新高，魏哲家表示台積電營運表現將會優於整體產業平均值。記者曾學仁／攝影 分享 facebook 台積電下午舉行法人說明會，台積電總裁魏哲家表示台積電營運表現將會優於整體產業平均值。記者曾學仁／攝影 分享 facebook 台積電下午舉行法人說明會，台積電總裁魏哲家（中）、財務長黃仁昭（右）、企業訊息處資深處長孫又文（左）出席法說會，魏哲家表示台積電營運表現將會優於整體產業平均值。記者曾學仁／攝影 分享 facebook 台積電下午舉行法人說明會。記者曾學仁／攝影 分享 facebook
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