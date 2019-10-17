台積電調高今年資本支出 預估介於140~150億美元

2019-10-17 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



台積電(2330)今(17)日召開法說會，展望第4季，預估合併營收介於102~103億美元，毛利率48~50%，營業利益率37~39%，第4季營收可望續創新高。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台積電(2330)今(17)日召開法說會，展望第4季，預估合併營收介於102~103億美元，毛利率48~50%，營業利益率37~39%，第4季營收可望續創新高，同時，今年資本支出也將上調，預估介於140~150億美元，較原預估的超過110億美元高，創下新高紀錄。

台積電第3季營運表現亮眼，單季毛利率47.6%，營業利益率為36.8%，稅後純益率則為34.5%；7奈米製程出貨佔第3季晶圓銷售金額的27%；10奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額2%；16奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的22%；總體來看，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達全季晶圓銷售金額的51%。

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台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，第3季營收受惠於客戶採用領先業界的7奈米製程，推出其高端智慧型手機新產品及高效能運算應用的新產品。預期在高端智慧型手機、5G 的初始布建、及高效能運算應用相關產品的驅動下，客戶對於7奈米製程的需求將持續強勁。

根據對當前業務狀況的評估，台積電今年提出第4季的業績展望，合併營收預計介於102~103億美元之間，季增8.5~9.57%；若以新台幣30.6元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於48~50%之間；營業利益率預計介於37~39%之間。

如果以30.6元兌1美元匯率計算，台積電第4季營收約3,121.2~3,151.8億元，平均單月營收將超過千億元，可望續創單月及單季營收新高；毛利率也有機會重回50%，季增約0.4~2.4個百分點；營益率季增約0.2~0.22個百分點。

法人關注的資本支出部分，台積電也釋出正面訊息，預估今年資本支出將介於140~150億美元，較原預估的超過110億美元提高，上調幅度約27.27~36.36%，調幅較外資預估還高，將刷新歷史紀錄。