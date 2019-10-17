仁寶攜手遠傳 打造5G IoT 生態圈

2019-10-17 16:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



迎向5G及物聯網時代，仁寶電腦（2324）今（17）日參加台灣國際人工智慧暨物聯網展，會場中展示5G模組、行動裝置、工業AR眼鏡及企業智慧製造轉型對無線網路的應用，以滿足工業環境下裝置互聯和遠端互動應用；同時與遠傳電信合作，成為5G IoT SIG生態圈夥伴，共同以｢ 5G 先鋒隊」引領工業物聯網、智慧城市、車聯網產業鏈，全力布局 5G 商機。

仁寶5G通訊模組及5G無線路由器等產品在台灣國際人工智慧暨物聯網展公開展示，並提供持續以創新的技術及團隊，提供客戶完美高速體驗的5G產品，創造未來革命性的移動通信產業應用。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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仁寶電腦針對5G技術及產品發展、因應智慧製造等多面向的產業應用積極布局，拓展產業應用之外，亦積極布局多款行動裝置、工業AR眼鏡及企業智慧製造轉型對無線網路的應用。

仁寶AR HMD擴增實境智慧穿戴裝置，提供了智慧製造的實際應用與效益的最佳解決方案，AR眼鏡整合前置彩色鏡頭、高效智慧辨識系統，並整合直覺的手勢和語音的控制能力，真正達到釋放雙手、直覺式操作。

企業用戶可透過客製化軟體整合應用，簡化產業工作流程、提升員工工作效率，並可更廣泛的應用於個人娛樂顯示、企業、教育、軍用、車用、工業等產業上。